獨／殺人犯判無期徒刑嫌不公 律師上訴竟演到告訴代理人旁...法官制止

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民法官法上路近3年，台灣高等法院上周接連出現遭判死刑、無期徒刑的被告律師抨擊一審審判長訴訟指揮情事，殺人犯林家宏的律師甚至「走到告訴代理人旁表演」，審判長制止。律師聲請調閱國民法官庭評議簿，司法院表示，當事人、辯護人只能在「裁判確定後」聲請閱覽評議意見單，避免國民法官擔憂遭報復而不敢自由陳述意見。

過去因職業法官量刑過輕，司法成民怨，國民法官上路後，凶手多遭重判，審判長卻成被告律師的「箭靶」。司法院去年針對國民法官做問卷，96.6%的國民法官認同量刑評議結果，不認為審判長有「權威效應」；司法院表示，量刑為合議庭共同決定，並非審判長1人可左右。

假釋中的林家宏去年6月20日到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到友人而閒聊，準備帶林上樓的李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍，林拿摺疊刀朝李的左腹、右胸猛刺，隨即乘車離去，李送醫不治。

基隆地院國民法官庭認為林猶如隨機殺人，手段凶殘。律師辯稱，因為李突然對林「伸手」，才持刀揮刺，不能與北捷鄭捷殺人案相提；合議庭審酌林的智識、家境，判他無期徒刑。

林家宏上訴高院，改口是「傷害致死」，高院5日行言詞辯論。律師簡銘昱批評基院「程序違法」，也主張一審實體認定與客觀事實不符，另名律師陳奕仲稱是被害人「挑釁」，林有攻擊但「沒有追擊」。

李母等不到判決，上月15日逝世。告訴代理人林峻義說，折疊刀刀刃僅11公分，但刺進李身體的深度卻達11.2公分，力道分明是要人命，一審審理有提示證據，未違法。

律師簡銘昱堅持站著辯論，但他卻把法庭當作舞台，從辯護人席逕行至法庭中間，還離譜地走到告代旁「示範」李姓死者伸手的動作，描述這不是「友誼之手」。審判長與法警見狀皆出聲制止，並記明筆錄，簡聲明身上無違禁品。

簡再指責基院庭長劉桂金經手的國民法官殺人案「都判無期徒刑」，質疑放任標準，違背法理實質平等，要求改判林家宏12至14年徒刑。高院定明年1月30日宣判。

另件男子張泓毅勒斃妻子、岳母及繼子案，為國民法官法首件判死案，律師團3日上訴時，向高院告新北地院庭長許必奇的狀，稱許讓1030張屍體照片「公開」，影響國民法官預斷。

假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。基隆地院國民法官庭判林無期徒刑，林上訴，台灣高等法院定2026年1月30日宣判。記者王宏舜／攝影
假釋犯林家宏到基隆交易毒品，在民宅1樓遇到高姓友人，聊起天來，準備帶林上樓的李姓男子問「要上去了嗎？還要等你多久？」惹來殺身之禍。基隆地院國民法官庭判林無期徒刑，林上訴，台灣高等法院定2026年1月30日宣判。記者王宏舜／攝影

