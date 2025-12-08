適用法令錯誤 國民法官判決首遭撤銷

國民法官法設計初衷，上級審原則尊重國民法官庭判斷，以反映國民正當法律感情；最高法院日前以二審適用法令錯誤、未說明沒收肇事車輛等理由，撤銷洪伯軍酒駕撞死王姓老翁判刑六年三月判決，成為國民法官案第三審發回更審首例。

洪伯軍二○二三年八月廿三日在台北市林森北路酒店飲酒，隔天凌晨駕ＢＭＷ載三名友人，行經五股新城八路右轉芳洲八路時，撞死穿越人行道的七旬王翁。

洪當時酒測值○點四二毫克，新北地院國民法官庭以案發前友人曾勸阻酒駕，洪置之不理，使死者家屬承受不可磨滅的心靈創痛。考量洪自首，與家屬達成民事和解並賠償部分金額，另依道路交通管理處罰條例加重刑責，判六年三月，並沒收車輛以杜絕酒駕。

二審審理時，洪的律師認為不該依道交條例加重其刑，且沒收應限於故意犯罪，洪為過失，不該沒收車輛，但上訴被駁回。最高法院認為二審將洪犯行割裂為酒駕、未禮讓行人兩項，先以刑法論處，再以道交條例加重其刑，適用法令違誤。

最高法院也認為刑法沒收是針對「供犯罪所用」之物，車輛屬犯罪構成要件「必要客體」，原則上不予沒收，二審判決未特別說明，因此發回更審。

有法官認為，國民法官不一定具法律專業，「法律解釋」是職業法官之責，不能推給國民法官，若法律適用、解釋錯誤而造成不利被告的認定，影響判決，上級審法院應撤銷，才能兼顧誤判救濟的功能。