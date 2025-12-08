聽新聞
殺人國民法官庭判無期最多 二審幾無輕判

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

司法院統計，去年終結的六十五件國民法官庭案，被告罪名人數最多的是「殺人罪」，廿三名殺人犯有十人被判無期徒刑，是判最多的科刑選項。而國審案上訴二審後，去年僅一人改獲判較輕刑度，其餘皆駁回。

二○一五年至二○二五年九月，刑法殺人既遂判無期徒刑者一七八罪次，約占百分之廿五點六，法界觀察，引進人民觀點後，殺人罪被告刑度明顯較職業法官時期為重。

刑法第二七一條規定「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」有法官認為，現行判死不易，若處有期徒刑且無加重事由，最多就是判「十五年」；檢察官求刑時，可能會向國民法官遊說「服完二分之一刑期就有機會假釋，殺人可能關七年半就出來」。若處無期徒刑，要服滿廿五年才有機會假釋，國民法官思考後，多數可能認為面對手段凶殘被告，處無期徒刑較適當。

這名法官說，憲法法庭去年作出憲判第八號判決，要求各級法院合議庭「職業法官」一致決，外界質疑是「實質廢死」；近年殺人判死刑已罕見，因此經國民法官庭判處死刑的「張泓毅案」，讓力主廢死立場的律師很難接受。

他認為，判張死刑須三分之二特別多數決，等於三名職業法官在內的國民法官庭裡，不僅三名職業法官全部贊同處死，另外至少有三名國民法官也同意；未來二、三審要「逆民意」，除非是判決違背經驗法則或論理法則，否則很難撤銷。

