快訊

2千多名派遣人力如次等公民 張忠謀霸氣下令：連清潔工都必須轉正職

北市信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈

台南技術員曾持刀追警…又因違停買晚餐被開單持斧砍女警 檢聲押獲准

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

42歲林姓技術員過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持登山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被巡邏員警開單，郭姓男警開完轉身離去，黃姓女警跟著離開，但走在後面，林再度情緒失控持車上斧頭攻擊女警肩膀、雙臂，台南地檢署將林向法院聲請羈押獲准。

台南地院說明，林承認客觀事實但否認有殺人犯意，依據監視器畫面、林持斧頭攻擊女警身體重要部位，採認檢察官主張林有殺人不確定故意；參酌林隨身攜帶斧頭，且曾數次持刀械攻擊執法人員或他人，堪認有反覆實施之虞，認定有羈押原因及必要，應予羈押。可抗告。

判決書指出，林姓男子2016年5月就因不滿台南市警第一分局員警將他的車輛拖吊，持登山刀追上拖吊車，跟吳姓警員發生扭打，導致吳右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害；台南地院認定他漠視公權力，影響社會秩序及公權力執行，依妨害公務罪判刑4月。

林姓男子昨晚開車出門買晚餐，在台南市東區崇德12街、崇德路未熄火紅線違停，第一分局接到110轉達民眾報案檢舉，德高派出所黃姓女警與郭姓男警便駕駛巡邏車前往取締；因車主不在車上，8時35分由郭製作白色的舉發單，郭剛完成白單，林便返回，郭將白單交給他。

原本過程平和，林也配合收下白單，並沒有言語爭執，警方告知事後會再寄出正式的紅色罰單，完成後，郭與黃女轉身準備回到巡邏車；沒想到，林突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，肩膀、雙臂分別遭到斧頭砍擊3下，黃女與郭立即轉身將林壓制。

黃女與郭先打掉郭的斧頭，合力制伏上銬，並通知支援警力到場；31歲的黃女為警專31期，所幸有穿背心式防彈背心，並未遭砍中要害，傷勢為背部及兩臂有撕裂傷，經醫院縫合救護後已返家休養，無生命危險，分局將讓她休息2、3天，等身體恢復再回來上班。

據了解，林姓男子職業是工人，職稱為技術員，就住在事發分局轄區，因過去有露營的習慣，車上有放安置帳篷後，拔釘子用的斧頭；昨晚他車輛沒熄火，眼見停一下車去買晚餐，回來就被開單，因而做出衝動行為，並稱上月跟本月已被開了3張罰單。

林使用的「拔釘斧」一邊為斧頭、一邊為拔釘器，林攻擊到黃女的肩膀與雙臂，導致黃女衣服上血跡斑斑；檢方偵訊後，認林涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，今天上午11時許向台南地院聲請羈押，法院晚間6時許裁准。

台南地檢署將林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。記者袁志豪／攝影
台南地檢署將林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。記者袁志豪／攝影
台南地檢署將林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。記者袁志豪／翻攝
台南地檢署將林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押獲准。記者袁志豪／翻攝

台南 女警 殺人未遂 失控

延伸閱讀

台南女警執勤被攻擊濺血…「斧頭怪客」遭聲押 曾因妨害公務被判刑

台南女警執勤遭砍 國民黨前立委陳以信：挺警察果斷用槍

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

他違停未熄火下車買晚餐 不滿被開單持斧砍女警今晨被移送

相關新聞

台南技術員曾持刀追警…又因違停買晚餐被開單持斧砍女警 檢聲押獲准

42歲林姓技術員過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持登山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被巡邏員警開單，郭姓男警...

影／5天內有4人在班馬線被車撞傷 謝國樑要求加強取締行近路口未減速

基隆市12月1至5日已發生4件在斑馬線的行人事故，警方分析天候導致視線不良，以及車速過快是主因。市長謝國樑今到市警局聽取...

小舅子有房不住寄生姊家10年 姊夫怒告法官判他搬走

新竹羅男控訴小舅子曹男多年占用妻子繼承岳母的8樓公寓不搬，明明2023年已繼承岳父另一處房產，卻仍拒遷並反告自己姊姊侵占...

酒後路上巧遇 新北男持美工刀劃傷前同事判一年

新北市一名林姓男子今年7月26日晚間7時許，酒後在新莊區某超商前，巧遇素有嫌隙的瓦斯行朱姓前同事，竟持美工刀上前與對方理...

台南女警執勤遭砍 國民黨前立委陳以信：挺警察果斷用槍

台南市警一分局德高派出所黃姓女警昨晚取締違規停車時卻遭人用斧頭攻擊砍傷，所幸女警有穿防彈背心，就醫後傷勢穩定，沒有生命危...

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

42歲林姓男子過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持登山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被員警開單，郭姓男警開完單轉身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。