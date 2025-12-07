酒後路上巧遇 新北男持美工刀劃傷前同事判一年

新北市一名林姓男子今年7月26日晚間7時許，酒後在新莊區某超商前，巧遇素有嫌隙的瓦斯行朱姓前同事，竟持美工刀上前與對方理論，並朝對方揮劃數刀，導致朱男身體多處被劃傷。檢方原依殺人未遂罪起訴林男，新北地方法院查出，林男自認只是去吵架，且連揮4刀後就停手繼續與朱男對罵，認定沒有殺人的主觀犯意和客觀行為，改以傷害罪判刑1年。

起訴指出，案發當天晚間7時許，林男酒後叫兒子騎機車載他到新莊中華路某五金行和一旁超商購物，晚間7時42分行經新莊中華路二段時，意外瞧見朱男正坐在馬路對面的貨車車板上休息，於是怒氣沖沖地持美工刀，對著朱男連揮數刀並叫罵。

朱男突遭攻擊，立刻起身躲進貨板後側，此時與其同行的彭姓同事見狀也出聲喝止，林男於是停手向朱男繼續咆哮，再搭車離去。朱男經送醫，受有右頭部2公分、右大腿8公分及左前臂6公分撕裂傷。

原本檢方依朱男、彭男及林男兒子供詞，認林男一開始就朝朱男頭部的要害攻擊，將他依殺人未遂罪起訴。但合議庭查出，林男在偵審期間，一再否認要殺害朱男，僅認為自己是去找對方吵架的，亂揮數刀洩憤後就停手，也不知道劃傷對方。

此外，林男僅揮刀四次就停手，朱男被攻擊後也立刻起身躲避，並站在車斗上與林男對峙，自此林男便未再度攻擊，合議庭因此也認為，林男的情節、手段等客觀行為尚不構成殺人，最後改以傷害論罪。