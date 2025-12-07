影／5天內有4人在班馬線被車撞傷 謝國樑要求加強取締行近路口未減速

基隆市12月1至5日已發生4件在斑馬線的行人事故，警方分析天候導致視線不良，以及車速過快是主因。市長謝國樑今到市警局聽取簡報後，要求警方加強取締「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」違規行為，保障人車安全。

謝國樑上任後，先推行「友善行人」政策，約束汽機車行經路口禮讓行人，兩天後再推「行人有序」政策，取締行人違規過馬路等行為。警方統計數據顯示，今年至12月5日共發生187件行人事故，比去年同期340件減少153件，行人死傷人數193人，也比去年同期344人減少151人。

今年1至11月統計數字也顯示，除了3月行人事故件數比去年3月多，其餘月分都比去年同期少。只是12月1至5日已發生4件行人事故，而且都是發生在斑馬線，比起去年同期2件，出現倍增警訊。

謝國樑上午11點至市警局，聽取局長林信雄和交通警察隊副隊長李文雄，簡報行人事故分析及執法概況。

林信雄說，事故原因最主要是駕駛人行經路口沒有減速，加上視線不良，導致直行或轉彎時，撞擊在斑馬線上的行人。本月會加強執法，取締行經路口未減速違規行為。

林信雄表示，早上、傍晚及晚餐時段，員警也會在易肇事路口守望，預防車禍發生。路口若有交通工程、燈光照明問題，也會請相關單位協助改善。

林信雄呼籲所有用路人遵守交通秩序，車輛行經路口應減速，尤其經過斑馬線的時候。行人冬天的時候候，應穿比較光亮的衣服，因為發穿著黑色服裝，用黑色雨傘，在路上行走醒目度會降低，警方也會購買反光條等物品，分送給民眾，提升交通安全。

道路交通管理處罰條例第44條第1項第2款規定，行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，處600元至1800元罰鍰。謝國樑說，條文的盲點是沒有明訂減速的定義，因為法律有漏洞，所以執法也有困難。

謝國樑表示，在他的要求下，警方才在今年11月開出行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行罰。他曾當面向交通部長陳世凱建議修法，陳表示會交路政及道安司辦理，他將和立委林沛祥到路政司拜會，討論中央立法需要補強的部分。