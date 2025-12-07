小舅子有房不住寄生姊家10年 姊夫怒告法官判他搬走

新竹羅男控訴小舅子曹男多年占用妻子繼承岳母的8樓公寓不搬，明明2023年已繼承岳父另一處房產，卻仍拒遷並反告自己姊姊侵占遺產。新竹地院審理後認定，羅男已成為該公寓合法所有權人，曹男借住目的已屆，構成無權占有，判准遷出並按月給付租金。

羅男指出，8樓公寓原為岳母遺產，2013年妻子三兄妹分配房產時，妻子繼承該處，妹妹取得另一間房，弟弟曹男雖無取得，但因是家中男丁，被包容得以繼續居住。多年後岳父過世，曹男要求姊妹協助其單獨繼承東大路二段房地，並承諾拿到後就會搬出該公寓。

羅男控訴，妻子與妹妹兩人因此於2023年9月配合簽署分割協議，曹男同月即取得東大路二段房地所有權；但他未兌現承諾，持續住在妻子的8樓公寓，不但拒絕搬離，甚至改向法院提告姊姊偽造文書、要求撤銷繼承。該案今年5月已遭法院駁回。

羅男並指，曹男名下或實際掌控的房產不只一處，包括岳父親遺留的東大路房屋，以及原由岳母出資購買、後以贈與方式轉給曹男同性伴侶的竹光路房地。曹男仍持該房屋鑰匙、處理水電維護，顯示該贈與疑為借名登記，與其宣稱「無家可住」不符。

曹男則反控，父母生前曾表示財產將留給他，姊姊為爭產而不當登記；並稱多起民刑事爭議未定讞，要求維持現狀，不應強制搬離。