台南女警執勤遭砍 國民黨前立委陳以信：挺警察果斷用槍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市警一分局德高派出所黃姓女警昨晚取締違規停車時卻遭人用斧頭攻擊砍傷，所幸女警有穿防彈背心，就醫後傷勢穩定，沒有生命危險；有意爭取國民黨台南市長黨內提名的前立委陳以信今認為，第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。

陳以信說，今早看見警察執行勤務時，竟遭民眾持刀攻擊，感到震驚與不捨，警察依法執勤時，面對具高度危險的暴力情境，必須有足夠、明確且可被信賴的用槍與防護機制，才能有效維持治安與公權力。

他強調，「支持警察依法、合比例、必要時果斷使用武力與警械」，同時應配套強化訓練、裝備與事後調查機制，讓員警在保護人民與自我防護之間有清楚依循，尤其，自己是警察子弟，過去擔任立委期間也相當關注警消權益與基層人力問題。

陳以信主張，政府應正視警力不足對治安與員警健康造成的雙重壓力，且台南警力長期吃緊，基層勤務負荷沉重，影響執勤安全與治安品質，若自己有機會擔任台南市長，將補足警力缺口列為優先要務，並完善第一線裝備、心理支持與勤務制度，減少超時過勞與高風險執勤壓力。

台南傳出女警執勤遭砍傷，有意爭取國民黨台南市長黨內提名的前立委陳以信今認為，第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。圖／本報系資料照
台南傳出女警執勤遭砍傷，有意爭取國民黨台南市長黨內提名的前立委陳以信今認為，第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。圖／本報系資料照

