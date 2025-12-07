持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

42歲林姓男子過去不滿警方將他的車輛拖吊，曾持開山刀追上拖吊車，跟警員扭打；昨晚他又不滿車輛再被員警開單，開單的郭姓男警開完單轉身離去，黃姓女警跟著離開，但走在後面，林再度情緒失控持車上斧頭攻擊女警肩膀、雙臂，台南地檢署將林向法院聲請羈押。

台南地檢署指出，檢察官以林姓男子涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，今天上午11時許向台南地院聲請羈押。

判決書指出，林姓男子2016年5月就因不滿台南市警第一分局員警將他的車輛拖吊，持登山刀追上拖吊車，跟吳姓警員發生扭打，導致吳右眼眶挫傷瘀血、下嘴唇挫傷、左頸部挫傷與抓傷等傷害；台南地院認定他漠視公權力，影響社會秩序及公權力執行，依妨害公務罪判刑4月。

林姓男子昨晚開車出門買晚餐，在台南市東區崇德12街、崇德路未熄火紅線違停，第一分局接到110轉達民眾報案檢舉，德高派出所黃姓女警與郭姓男警便駕駛巡邏車前往取締；因車主不在車上，8時35分由郭製作白色的舉發單，郭剛完成白單，林便返回，郭將白單交給他。

原本過程平和，林也配合收下白單，並沒有言語爭執，警方告知事後會再寄出正式的紅色罰單，完成後，郭與黃女轉身準備回到巡邏車；沒想到，林突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，肩膀、雙臂分別遭到斧頭砍擊3下，黃女與郭立即轉身將林壓制。

林使用的「拔釘斧」一邊為斧頭、一邊為拔釘器，林攻擊到黃女的肩膀與雙臂，導致黃女衣服上血跡斑斑；警方將林逮捕詢問後，今天早上8時許依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵訊，檢方偵訊後，上午11時許向法院聲請羈押。

林姓男子突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，背部遭到斧頭連續砍擊3下。記者袁志豪／翻攝
林姓男子突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，背部遭到斧頭連續砍擊3下。記者袁志豪／翻攝
德高派出所黃姓女警與郭姓男警駕駛巡邏車前往取締，眼見車輛違停並未熄火，車主不在車上，由郭製作白色的舉發單。記者袁志豪／翻攝
德高派出所黃姓女警與郭姓男警駕駛巡邏車前往取締，眼見車輛違停並未熄火，車主不在車上，由郭製作白色的舉發單。記者袁志豪／翻攝
局長林國清第一時間派督察張翊雋（左一）趕赴分局慰問黃姓女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左二）也到場慰問，右為分局長章振國。記者袁志豪／翻攝
局長林國清第一時間派督察張翊雋（左一）趕赴分局慰問黃姓女警，台南市警察之友會東區辦事處主任黃于珍（左二）也到場慰問，右為分局長章振國。記者袁志豪／翻攝
林姓男子突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，背部遭到斧頭連續砍擊3下。記者袁志豪／翻攝
林姓男子突然情緒失控，拿出車上的斧頭追上員警，由於這時黃女走在後面，背部遭到斧頭連續砍擊3下。記者袁志豪／翻攝
黃姓女警所幸有穿背心式防彈背心，並未遭砍中要害，傷勢為背部及兩臂有撕裂傷。本報資料照片
黃姓女警所幸有穿背心式防彈背心，並未遭砍中要害，傷勢為背部及兩臂有撕裂傷。本報資料照片

台南 女警 失控

