水利署竹北大樓租金狂漲8成 開發商怒告要續租法官不挺

新竹某開發公司承租農田水利署新竹管理處大樓，控訴水利署調漲近8成租金，導致無法續約，向法院聲請確認租賃關係存在。新竹地院認定，租約已於5月15日到期，續租條款未違法亦不顯失公平，判開發公司敗訴。

該開發公司指出，2016年承租水利署位於竹北文興路的大樓1樓至9樓及地下室停車位共61個，租期長達9年，月租金約125萬元，期間均依約繳租無欠繳紀錄，並於租期屆滿前依契約提出續租申請。

該開發公司表示，水利署今年4月通知續租租金調整為每平方公尺372.343元，較原租金漲幅近8成，與市場行情不符，形同剝奪原有承租人續租權，相關條款限制承租人不得對續租租金提出異議，也違反誠信原則。

水利署新竹管理處則說明，該大樓原屬公開標租，由該開發公司自行決定投標，契約中明載續約租金須依機關內部查估程序決定，承租人不得異議；續租手續亦須在租期屆滿前完成，逾期視同放棄。

水利署強調，續租租金是委託估價師進行市場查估，由出租查定小組審定後簽報，並無恣意調漲情事。該開發公司表示異議後，亦未依期限繳納差額押租金並完成續約程序，機關於5月20日正式通知租賃關係終止並要求返還大樓。

法官審理認為，該爭議租約是公開標租程序所得，並非提供給多數消費者使用，不屬定型化契約，也不適用消費者保護法。契約第7條所定續租條件，為基於國有財產管理需要，於締約時已公開，承租人可自行評估風險，不屬顯失公平。