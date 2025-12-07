聽新聞
0:00 / 0:00
鐵腕取締大型車2個月發生64車禍12傷 里港警8日起大執法
屏東縣里港警分局轄內里港、高樹、九如與鹽埔鄉地處產業運輸要道，大型貨車與砂石車往來頻繁，警方統計去年12月到今年1月，2個月內大型車事故發生64件、12人受傷，是事故高發期。警方從8日起大執法，每天規畫警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點與路段稽查。
里港警分局統計，今年開罰大型車違規3268件，包括不遵守道路交通標誌指示2937件、超速120件、闖紅燈43件、超載30件與其他重大違規138件。經大數據分析台3線、台22線及台27線等砂石車行經重點路段，採高密度、高強度機動攔查。
里港警分局指出，雖然大型貨車與砂石車肩負地方經濟發展與建設運輸重任，但「人命安全絕無妥協空間」，強力執法目的不在於開罰，而在於遏止大型車輛的惡性違規行為，也呼籲所有大型車輛駕駛，務必謹守「行車要慢、切勿酒駕、清楚路權」等三大原則，切勿心存僥倖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言