鐵腕取締大型車2個月發生64車禍12傷 里港警8日起大執法

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港警分局轄內里港、高樹、九如與鹽埔鄉地處產業運輸要道，大型貨車與砂石車往來頻繁，警方統計去年12月到今年1月，2個月內大型車事故發生64件、12人受傷，是事故高發期。警方從8日起大執法，每天規畫警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點與路段稽查。

里港警分局統計，今年開罰大型車違規3268件，包括不遵守道路交通標誌指示2937件、超速120件、闖紅燈43件、超載30件與其他重大違規138件。經大數據分析台3線、台22線及台27線等砂石車行經重點路段，採高密度、高強度機動攔查。

里港警分局指出，雖然大型貨車與砂石車肩負地方經濟發展與建設運輸重任，但「人命安全絕無妥協空間」，強力執法目的不在於開罰，而在於遏止大型車輛的惡性違規行為，也呼籲所有大型車輛駕駛，務必謹守「行車要慢、切勿酒駕、清楚路權」等三大原則，切勿心存僥倖。

里港警分局統計去年12月到今年1月，2個月內大型車事故發生64件、12人受傷，是事故高發期。警方從8日起大執法，每天規畫警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點與路段稽查。圖／警方提供
