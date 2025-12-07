鐵腕取締大型車2個月發生64車禍12傷 里港警8日起大執法

屏東縣里港警分局轄內里港、高樹、九如與鹽埔鄉地處產業運輸要道，大型貨車與砂石車往來頻繁，警方統計去年12月到今年1月，2個月內大型車事故發生64件、12人受傷，是事故高發期。警方從8日起大執法，每天規畫警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點與路段稽查。

里港警分局統計，今年開罰大型車違規3268件，包括不遵守道路交通標誌指示2937件、超速120件、闖紅燈43件、超載30件與其他重大違規138件。經大數據分析台3線、台22線及台27線等砂石車行經重點路段，採高密度、高強度機動攔查。