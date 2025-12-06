獨／士官長推女同仁屁股上軍車、LINE問「錢債肉償」 20年軍旅確定收

陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊周姓士官長環抱女性同仁大腿、推屁股上中型戰術輪車，在LINE群組中寫下「好噢，接受錢債肉償嗎？」字語，遭投訴違反性別分際，大隊查證屬實，人事評審會記周大過2次。周不服，提訴願遭駁後改提行政訴訟，台北高等行政法院判決更一審判周勝訴，但最高行政法院廢棄原判決，改判他敗訴確定。

周為烈嶼守備大隊一等士官長，2021年任職機械化步兵連期間，傳出環抱女性大腿往上舉、推她們的屁股上戰術輪車、以膝蓋頂住她們背部，並握住手腕往後拉，在LINE群組對話時，也有性別歧視用語。

烈嶼守備大隊認為周姓士官長違反「任何時機不得藉機蓄意並碰觸同袍身體」、「服勤與工作期間，言行舉止應合於禮儀規範，嚴禁言行動作有輕浮、曖昧、戲謔等不當行為」、「國軍人員間相處及通聯，不得言談與性意味、性別歧視有關之言語」等國軍人員性騷擾處理及性侵害預防實施規定。

周表示，人評會認定他有7項言行不當的行為，但一些行為是為了幫助女同仁「盡快上車」，以免耽誤時間，並非性騷擾，而他的言語或簡訊也應只是「輕度」的騷擾，會環抱女同仁大腿並上舉只是「開玩笑」。周承認行為不當，並表示願意接受懲罰，但大隊卻給他最重度的懲處，認為他不適合服役，明顯違反比例原則，因此聲請撤銷訴願決定與原處分。

大隊表示，周的軍旅生涯20年，應為連隊士官兵表率，但遭被害女性反映違失，嚴重影響部隊軍風紀，自應嚴懲。大隊指從周的動機、對領導統御或軍事紀律的影響來看，參考國軍軍風紀改革專案所列懲罰基準表規定，核予大過2次無不當。

原本台北高等行政法院認為軍方懲罰是為嚴明官兵互動分際、維繫部隊紀律，性質屬內部管理措施，不得提起行政訴訟，裁定駁回。但最高行政法院認為大過2次足以改變軍人身分，應准許提起行政訴訟，裁定廢棄、發回。

北高行更一審認為周姓士官長是基於「開玩笑心態」而與女性同仁嘻笑打鬧，從女性同仁的反映來看，不算重度違失。大隊沒衡酌周與這些女性同仁本來就是軍中同袍，所為或是玩笑、或是幫助她們上車，只因他「士官督導長」的身分而從重懲罰，處分違法，判訴願決定及原處分均撤銷。