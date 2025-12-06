台南小黃闖紅燈猛撞民營救護車 害車上2乘客受傷判拘役
陳姓司機去年9月21日深夜開計程車搭載2名乘客，行經台南中西區府前與西門路口時違規闖紅燈，與高姓司機駕駛民營救護車碰撞，致車上2名乘客、救護車上1名患者和2名救護員共5人受傷送醫。事後2乘客及高男3人對陳男提告，法官認他犯過失傷害罪處拘役50日。
檢警調查，陳男於當晚11時49分許駕駛計程車，搭載鍾姓及蕭姓2男乘客，沿台南中西區府前路右彎車道由東往西，行至該路段與西門路口時違規闖紅燈，逕行穿越該路口，剛好高男駕駛救護車，沿西門路左彎車道由南往北，直行駛至該路口，兩車發生碰撞。
這場車禍致鍾男頭部損傷、頭皮擦傷、鼻撕裂傷及頸部挫傷，蕭男則顏面撕裂傷及後頸、左胸壁、右腕挫傷。鍾、蕭及高3人共同對陳提告涉過失傷害。
陳男坦認，駕駛計程車行駛至交岔路口時，違規闖紅燈，致與高男駕駛救護車發生碰撞，並因而造成他所搭載2名乘客受傷。高男也說，因陳男違規闖紅燈，雙方因而發生碰撞，致交通事故。
台南地院指出，陳男於肇事後，即主動向據報到場處理警員坦承肇事自首而接受裁判。
台南地院審酌，陳男駕駛計程車上路，本應謹慎遵守交通規則，以維自身及其他參與道路交通者安全，卻在行經交岔路口，聞救護車警號時仍貿然違規闖紅燈，因而發生交通事故，致2乘客及救護車司機3人受傷，很不應該。
惟念他犯後自首，且因與鍾、蕭就賠償金額認知差距過大以致調解不成立，迄今未能賠償2人所受損害等一切情節，認他犯過失傷害罪處拘役50日，可易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言