台東男子偷1顆木瓜 判刑2個月折算罰金6萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地方法院近日審理一起竊盜案，戴姓男子因偷取1顆木瓜被起訴，法院依其犯罪情節輕微，判處有期徒刑2個月，得易科罰金折算，每天1千元，總額約6萬元，緩刑2年，並須接受法治教育課程，付保護管束。

判決書指出，戴男於今年5月6日上午，見台東某地木瓜樹無人看管，徒手取走1顆木瓜。木瓜失竊後，被害人發覺立即報警，警方循線調查，調閱監視器畫面及現場勘查，最終確認戴行竊事實並帶回詢問。戴於警詢中坦承犯行，木瓜已返還被害人，態度誠懇悔意明顯，被害人亦表示不願追究。

法院審酌其犯罪手段平和、無竊盜前科，且已歸還贓物，認為適合宣告緩刑2年，並要求於1年內完成2場法治教育課程，以增進對財產權及法治觀念的尊重。若期間違反規定，檢察官可聲請撤銷緩刑。

法界人士表示，即便竊取的物品價值不高，但刑期折算罰金仍可能達6萬元，法院仍依法律規定兼顧教育與懲戒，展現司法彈性與人性化裁量，也提醒民眾切勿貪小失大。

台東戴姓男子因偷取1顆木瓜被起訴，法院判處有期徒刑2個月，得易科罰金折算，每天1千元，總額約6萬元，緩刑2年及上法治教育課。本報資料照片
被害人 台東 竊盜 木瓜樹

