台鐵未合理調整資遣身障員工 法院判僱傭關係存在

中央社／ 台北6日電

<a href='/search/tagging/2/台鐵' rel='台鐵' data-rel='/2/104867' class='tag'><strong>台鐵</strong></a>示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照
勞動部7月發布身心障礙者合理調整指引，盼打造職場無歧視，台鐵卻因資遣身心障礙者遭提告，法院近日判決，台鐵未合理調整就資遣不合理，認定僱傭關係存在。

「合理調整」源自於聯合國「身心障礙者權利公約」核心概念之一，目的為提供身心障礙者在職場上有調整具體需要時，在不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要及適當調整，讓身心障礙者與其他人可以在平等基礎上享有所有人權及基本自由。

不過，台鐵近日卻發生資遣身心障礙勞工的勞資訴訟。判決指出，台鐵於民國113年透過身心障礙甄試錄取一名輕度自閉症者，後續分發至台鐵松山站擔任服務員，主要負責月台嚮導工作，但在試用期屆滿後，他即收到台鐵寄發的存證信函，通知試用不通過並終止契約。

該名身心障礙勞工主張，自己因自閉症特質、溝通能力不佳，卻仍被台鐵安排從事月台嚮導工作，沒有依照身心障礙者權利公約就其業務進行合理調整，最終以試用不通過為由資遣，構成對於身心障礙者歧視，因此資遣並不合法。

台鐵表示，該名身障勞工試用期間無法達到獨立作業能力，多次提供錯誤列車資訊、與旅客發生爭執、作業流程需同事全程提醒等，考核結果明確不及格，且公司已安排照顧者陪同輔導，已盡合理調整義務，終止契約並無不當。

法院判決指出，該名身障勞工在多項工作表現上確實未達獨立操作需求，但身心障礙者權利公約等都要求雇主對身心障礙員工提供合理調整，包括補強訓練、調整業務內容或工作方式等。

判決認定，台鐵雖提供短期陪同輔導，但仍未就原告障礙特質進行充分調整，也未評估是否能調整工作配置就以試用不通過為由資遣，終止勞動契約欠缺正當理由，確認雙方僱傭關係存在，台鐵可上訴。

台鐵透過文字回應，此員工是在台鐵113年從業人員身心障礙甄試錄取，同年4月30日進用，依公司規定試用期3個月，試用期滿此員工考核不及格並解僱，其試用期間，台鐵皆與其溝通並協助適應工作，已善盡合理調整工作配置義務。

至於未來是否上訴，台鐵表示，在收到法院判決書後，將洽詢律師後續因應作為。

