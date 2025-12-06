對管理員吐口水、罵笨蛋 永和分屍案受刑人北監服刑又惹事

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

美籍刺青師孫武生2018年間，不滿販毒同夥加籍補教師顏柏萊拒交客戶名單，與同夥將顏殺害分屍成「人彘」棄屍永和河濱公園，2021年判無期徒刑確定，詎料，孫於台北監獄服刑期間連連鬧事，這次又對管理員吐口水、罵笨蛋遭桃園地檢署依妨害公務起訴。

起訴指出，44歲孫武生（HaLevi Meir,Oren Shlomo即MAYER OREN SHLOMO，具美國、以色列雙重國籍、綽號OZ），2024年12月7日中午，在桃園市龜山區法務部矯正署台北監獄內，明知身著制服正在執行巡邏職務的潘男是台北監獄戒護科管理員，竟又惹事。

調查指出，孫武生基於侮辱公務員之意，竟於當天中午12時50分至12時59 分，在北監新和一舍26房內，對正在走廊巡邏的潘員出言不遜，公然辱罵「catfish」（騙子）、「dumb fuck」（極度粗俗、侮辱性很強的罵人語，愚蠢、沒腦袋）等貶損人格字眼。

詎料，孫武生罵完還不盡興，反倒變本加厲朝潘員吐口水，嚴重貶損北監戒護科潘姓管理員的人格及其依法執行公務的職務威信，全案經法務部矯正署台北監獄函送桃園地檢署偵辦，檢方調查後，依侮辱執行職務公務員罪嫌起訴。

美籍刺青師孫武生因販毒糾紛，2018年8月間將加籍顏柏萊殺害分屍成「人彘」，逃亡海外被逮回，獲判無期徒刑於北監服刑，沒想到又對管理員辱罵、吐口水再遭起訴。圖／聯合報系資料照片
美籍刺青師孫武生因販毒糾紛，2018年8月間將加籍顏柏萊殺害分屍成「人彘」，逃亡海外被逮回，獲判無期徒刑於北監服刑，沒想到又對管理員辱罵、吐口水再遭起訴。圖／聯合報系資料照片

