對管理員吐口水、罵笨蛋 永和分屍案受刑人北監服刑又惹事

美籍刺青師孫武生2018年間，不滿販毒同夥加籍補教師顏柏萊拒交客戶名單，與同夥將顏殺害分屍成「人彘」棄屍永和河濱公園，2021年判無期徒刑確定，詎料，孫於台北監獄服刑期間連連鬧事，這次又對管理員吐口水、罵笨蛋遭桃園地檢署依妨害公務起訴。

起訴指出，44歲孫武生（HaLevi Meir,Oren Shlomo即MAYER OREN SHLOMO，具美國、以色列雙重國籍、綽號OZ），2024年12月7日中午，在桃園市龜山區法務部矯正署台北監獄內，明知身著制服正在執行巡邏職務的潘男是台北監獄戒護科管理員，竟又惹事。

調查指出，孫武生基於侮辱公務員之意，竟於當天中午12時50分至12時59 分，在北監新和一舍26房內，對正在走廊巡邏的潘員出言不遜，公然辱罵「catfish」（騙子）、「dumb fuck」（極度粗俗、侮辱性很強的罵人語，愚蠢、沒腦袋）等貶損人格字眼。