居家服務員熟悉作息…行竊失風竟持刀強盜 重判10年半

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

從事居家服務員劉姓男子利用熟悉2戶看護對象家庭生活作息，今年初闖空門行竊失風竟持菜刀強盜財物並持被害人銀行金融卡盜領現金，共得手54萬1000元，新北地院日前依攜帶兇器侵入住宅強盜取財及竊盜罪判刑10年6月，可上訴。

判決指出，從事居家服務員劉姓男在外積欠40多萬元債務，一時無力償還，動起歪腦筋，利用曾至新北市樹林及板橋區服務2戶看護對象，熟悉其家庭生活作息，今年3月31日晚間，先至樹林區柑園街照顧對象串門子，假意關心近期居家情況，於停留20分鐘期間，趁看護對象不注意之際，偷走放在床頭皮包內3張銀行金融卡，得手後便立即告別離開，當晚起連續3天在樹林及新竹縣、市等地，分17次共盜領50萬元。

今年5月1日上午8時許，趁板橋區江寧路曾經看護對象外出不在家，侵入住宅行竊，不料，看護對象突然返家撞見，劉持廚房菜刀脅迫並以衛生衣綑綁雙手、嘴部，搜刮金項鍊1條、現金5000元及銀行金融卡1張，離去前出言恫稱，「如果沒有領到錢，會回來把妳殺掉」、「不准報警。」

劉男得手後隨即在附近超商自動櫃員機，於5分鐘內分3次提領5000元、2萬元及1萬1000元，共得手3萬6000元。新北警方獲報調閱監視器，發現盗領男子均頭戴鴨舌帽且身著相同款式的紅白色條紋黑色外套，循線查獲劉男到案。新北地院日前依攜帶兇器侵入住宅強盜取財及竊盜罪重判10年6月，仍可上訴。

從事居家服務員劉姓男子利用熟悉看護對象家庭作息，今年闖空門行竊失風竟持菜刀強盜財物並持受害人銀行卡盜領現金，新北地院日前依法重判10年6月刑期。記者王長鼎／翻攝
看護 強盜

