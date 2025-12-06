監獄大哥偷擠一次牙膏刷牙被送辦 法院判「免刑」
在監獄裡偷牙膏刷1次牙，也能獲法院免刑！台東地方法院近日審理一起特殊的竊盜案，泰源監獄劉姓收容人因在監內擅自取用同房收容人的牙膏，最終法官判免除刑責，引起外界關注。
判決書指出，今年4月17日清晨，劉男在舍房未經同意下，徒手取走同房收容人的牙膏，擠出一次刷牙就被發現。經獄方調查劉男坦承不諱被移送法辦，檢察官偵結依竊盜罪嫌起訴劉男。
法院審理時，劉男坦承犯行，並表達悔意，且被害人也同意不追究。且審酌牙膏全新價值約新台幣70元，案情輕微，認為其行為可憫恕，依刑法第61條第2款裁定免刑。
法院同時指出，劉男竊取的牙膏已由被害人取回，因此未宣告沒收或追徵。判決理由強調，雖構成竊盜罪，但因犯罪價值低、被告悔意明確且被害人同意免刑，故減輕或免刑皆符合法律規範。
有法界人士表示，此案特殊處在於「偷牙膏刷牙1次」雖構成竊盜罪，卻引出法律裁量的溫度，顯示法院在小額財物糾紛中，也能考量人性化與輕重緩急。對矯正機關而言，更提醒監獄管理與人性化教育的重要性。
