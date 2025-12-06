聽新聞
新竹百年土地難分割 2養女這原因喪失資格無緣分祖產
新竹陳姓家族多來為土地分割爭執不下，糾紛源頭竟可追溯至日治時期。陳家旁系養女陳美（化名）離婚後回歸生父家；另名養女陳玉（化名）後來被謝家收養後也被陳家除名。新竹地院認定，2名養女收養關係已自然消滅，不具繼承資格。
判決書指出，新竹某建設公司與陳家共同持有多筆土地欲分割，卻因部分家族成員的法定身分不明，無法確定繼承順位。陳家主張，陳美在1924年以小妾身分入籍林家，後來被陳家收為養女，但在離婚後已回歸生父家，所有戶籍紀錄均不再出現收養字樣。
法院比對日治戶籍原始紀錄後認為，陳美離婚後回歸本家長住，且所有身分記載皆回復至生父系統，這些變動足以推定其與陳家收養關係已在1939年後自然消滅。
至於陳玉1922年自陳家除名後，被謝家收養並改姓謝。1930年出嫁時，戶籍仍記載「謝家養女」。法官審理，戰後戶籍轉換時，日治時期之收養資訊常有未轉載情形，並無證據顯示收養關係後來已終止，因此應認陳玉仍為謝家養女，與陳家親子關係不成立。
