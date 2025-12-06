影／車停北市忠孝東路中央睡大覺 警方破窗叫人逮到酒駕

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安分局敦化南路派出所警員，4日晚間巡邏經過忠孝東路四段時，發現一輛小客車就停在路中央，員警怎麼拍打車窗都叫不醒，車輛還會緩慢往前移動，不得已只好破窗叫人，這才發現男子酒駕

警方說，當天晚間看到小客車停在中間車道遲遲未移動，立即呼叫支援並上前攔查卻發現駕駛倒臥駕駛座上，警方不斷呼叫、拍打車窗數分鐘，都不見駕駛有反應。

由於車輛仍不斷往前緩慢移動，為避免緊急危難，警方立即對車輛破窗，28歲駕駛張姓男子聽到破窗聲音猛然驚醒，他身上更散發濃厚酒味，警方對張男實施酒精濃度檢測，數值達每公升0.54毫克，依規定製單舉發違規並扣車、扣牌，詢後全案依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓男子酒駕，車輛開到一半就睡在路中央，警方只好破窗叫人。記者廖炳棋／翻攝
張姓男子酒駕，車輛開到一半就睡在路中央，警方只好破窗叫人。記者廖炳棋／翻攝

