同事薪資爆口角 他遭背後猛刺2刀…事後不記恨還願給減刑

印尼籍沙姓移工和同鄉利姓同事僅因薪資問題口角，下班約出談判沙卻亮出長刀追殺，對方嚇得摔落田梗，仍慘遭沙從背後猛刺2刀，再劃傷脖子、肩膀。由於2人已調解成立，利也表示「不再記恨」同意減刑，台中地院依殺人未遂罪判沙2年6月，刑之執行完畢後驅逐出境，可上訴。

檢警調查，沙男和利姓同事今年6月10日下午4點多在大雅區的工廠因薪資問題口角，2人相約事後再出來談判，1個多小時後雙方出面，未料沙竟亮出1把長刀，利見狀往一旁田埂逃逸卻跌倒，採遭沙朝背後猛刺2刀。

利轉身要反抗時，又被沙畫傷肩膀、脖子和額頭，直到在場另名安姓移工拿手機錄影、大聲喝斥，沙這才停手並逃離，大雅警方獲報循線逮到人。

台中地院審理時，沙男坦承不諱，被害的利男也指證歷歷；中院認為，沙持刀突刺利背部2刀，劃傷肩膀、頸部及前額，多處傷口介於1到13公分，極可能傷及要害，且利以跌倒在地，沙仍不斷攻擊，顯然具有殺人不確定故意。

中院考量，沙男無前科，並已經和利調解成立，可見他是一時衝動行為，並非惡性重大之人，加上利到庭時表示已經對沙無仇恨，並同意給予減刑的機會，因此依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。