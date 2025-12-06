快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

同事薪資爆口角 他遭背後猛刺2刀…事後不記恨還願給減刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

印尼籍沙姓移工和同鄉利姓同事僅因薪資問題口角，下班約出談判沙卻亮出長刀追殺，對方嚇得摔落田梗，仍慘遭沙從背後猛刺2刀，再劃傷脖子、肩膀。由於2人已調解成立，利也表示「不再記恨」同意減刑，台中地院依殺人未遂罪判沙2年6月，刑之執行完畢後驅逐出境，可上訴。

檢警調查，沙男和利姓同事今年6月10日下午4點多在大雅區的工廠因薪資問題口角，2人相約事後再出來談判，1個多小時後雙方出面，未料沙竟亮出1把長刀，利見狀往一旁田埂逃逸卻跌倒，採遭沙朝背後猛刺2刀。

利轉身要反抗時，又被沙畫傷肩膀、脖子和額頭，直到在場另名安姓移工拿手機錄影、大聲喝斥，沙這才停手並逃離，大雅警方獲報循線逮到人。

台中地院審理時，沙男坦承不諱，被害的利男也指證歷歷；中院認為，沙持刀突刺利背部2刀，劃傷肩膀、頸部及前額，多處傷口介於1到13公分，極可能傷及要害，且利以跌倒在地，沙仍不斷攻擊，顯然具有殺人不確定故意。

中院考量，沙男無前科，並已經和利調解成立，可見他是一時衝動行為，並非惡性重大之人，加上利到庭時表示已經對沙無仇恨，並同意給予減刑的機會，因此依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審理後依殺人未遂罪判沙男2年6月，另查沙是在台逾期居留的印尼人，若服刑完畢後仍容任在我國拘留，恐將四處流竄，對治安造成危險，因此宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

殺人未遂 薪資 移工

延伸閱讀

創意私房會員狼師9年偷拍30多人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

32元二手電鍋送拾荒婦貪汙判決有罪！法務部說話了

越南移工殺流浪貓扒皮、獵石虎當野味 一審判刑結果出爐

相關新聞

影／賓士男毒駕撞3車再擊落1騎士腦出血 殺人未遂判刑6年

洪姓男子今年7月底駕駛白色賓士汽車在新北市三重區因毒駕遇警攔查，在路口號誌紅燈下硬擠，先撞3輛汽車再擊落1名機車騎士致腦...

監獄大哥偷擠一次牙膏刷牙被送辦 法院判「免刑」

在監獄裡偷牙膏刷1次牙，也能獲法院免刑！台東地方法院近日審理一起特殊的竊盜案，泰源監獄劉姓收容人因在監內擅自取用同房收容...

新竹百年土地難分割 2養女這原因喪失資格無緣分祖產

新竹陳姓家族多來為土地分割爭執不下，糾紛源頭竟可追溯至日治時期。陳家旁系養女陳美（化名）離婚後回歸生父家；另名養女陳玉（...

影／車停北市忠孝東路中央睡大覺 警方破窗叫人逮到酒駕

台北市大安分局敦化南路派出所警員，4日晚間巡邏經過忠孝東路四段時，發現一輛小客車就停在路中央，員警怎麼拍打車窗都叫不醒，...

同事薪資爆口角 他遭背後猛刺2刀…事後不記恨還願給減刑

印尼籍沙姓移工和同鄉利姓同事僅因薪資問題口角，下班約出談判沙卻亮出長刀追殺，對方嚇得摔落田梗，仍慘遭沙從背後猛刺2刀，再...

2國中生大年初一放沖天炮釀火燒車 父母被判連帶賠償60萬

今年大年初一晚，3名國中生在基隆市正濱漁港邊施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架，國中生否認往汽車方向施放，但法官認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。