聽新聞
0:00 / 0:00
影／賓士男毒駕撞3車再擊落1騎士腦出血 殺人未遂判刑6年
判決指出，今年7月29日下午3時許，48歲洪男駕駛白色賓士汽車行經三重區三和路3段違停拒檢，直接加速向前逃竄，才開不到200公尺就遇到仁愛街口紅燈，見後方2輛警用機車快追上，竟硬將停紅燈擋住前方去路的2輛汽車和1輛機車撞開繼續衝。
洪先右轉鑽進窄小街道亂竄，隨後又撞倒71歲李姓機車騎士，導致李因人車倒地，造成創傷性硬腦膜下出血、雙側硬腦膜下積液、腦出血併腦室內出血、顏面骨骨折、左側肋骨骨折、頸椎第七節橫突骨折送醫急救才撿回一命。
洪採尿送驗經確認呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，新北地院日前依殺人未遂罪判刑6年，另毒駕部分判刑5月，得易科罰金15萬元，仍可上訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言