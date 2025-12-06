影／賓士男毒駕撞3車再擊落1騎士腦出血 殺人未遂判刑6年

洪姓男子今年7月底駕駛白色賓士汽車在新北市三重區因 毒駕 遇警攔查，在路口號誌紅燈下硬擠，先撞3輛汽車再擊落1名機車騎士致腦出血送醫，棄車北市逃亡4小時又躲回新北市板橋區仍落網，新北地院日前依 殺人未遂 罪判刑6年，另毒駕部分判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，今年7月29日下午3時許，48歲洪男駕駛白色賓士汽車行經三重區三和路3段違停拒檢，直接加速向前逃竄，才開不到200公尺就遇到仁愛街口紅燈，見後方2輛警用機車快追上，竟硬將停紅燈擋住前方去路的2輛汽車和1輛機車撞開繼續衝。

洪先右轉鑽進窄小街道亂竄，隨後又撞倒71歲李姓機車騎士，導致李因人車倒地，造成創傷性硬腦膜下出血、雙側硬腦膜下積液、腦出血併腦室內出血、顏面骨骨折、左側肋骨骨折、頸椎第七節橫突骨折送醫急救才撿回一命。

洪採尿送驗經確認呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，新北地院日前依殺人未遂罪判刑6年，另毒駕部分判刑5月，得易科罰金15萬元，仍可上訴。