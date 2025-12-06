快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

2國中生大年初一放沖天炮釀火燒車 父母被判連帶賠償60萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

今年大年初一晚，3名國中生在基隆市正濱漁港邊施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架，國中生否認往汽車方向施放，但法官認為，依監視器及相關跡證，施放的炮竹落汽車擋風玻璃前導水槽而引發火災，延燒2車。由於其中一名車主向2少年求償60萬元，因此判少年及其父母要負連帶賠償責任60萬元。

這起火燒車發生在今年1月29日晚間9時許，即農曆大年初一晚間，當時各地燃放鞭炮、沖天炮聲不絕於耳，消防局接獲報案有社寮里民活動中心旁有火燒車，到場時見已燒成火球，射水滅火後，前後相連2汽車燒毀嚴重，其中一名車主見愛車燒毀難以回復，認為少年施放沖天炮，對2名少年及其法定代理人提告求償72萬元。

少年在警訊時表示，並沒有挑選特定目標，將沖天炮水平放置於小平台，用打火機點燃沖天炮，有的會往空中飛。被告方律師抗辯指，少年確有共同燃放炮竹，但是朝著海洋方向擺放炮竹，並未朝汽車方向施放，非他們的炮竹火源引發火警，且火災鑑定意見書僅記載燃放炮竹導致車輛起火可能性較大，無法直接認定汽車遭燒毀與施放炮竹的因果關係。且汽車停放區域有豎立禁止停車立牌，就損害發生也有過失，汽車非新車應算折舊。

法官審理指出，根據現場監視器畫面及採證，後車駕駛側擋風玻璃前方導水槽冒出火花為起火處，當時車子為靜止熄火狀態，亦無短路、燒斷等異常情形，調查人員清理起火處未發現有菸蒂棄置，排除後車因機械設備、車輛電氣、菸蒂、人為縱火等因素而起火。

法官比對時間釐清是否沖天炮引發火燒車，經查當天晚上9時22分33秒，少年於起火車輛附近施放的炮竹往起火車輛方向飛行，9時22分35秒炮竹飛行後掉落後車擋風玻璃駕駛側前方導水槽，隨即冒出火花，9時22分54秒後車車頭火勢延燒前車，即原告的汽車車尾。消防鑑定研判燃放炮竹引起火災的可能性較大。

法官表示，原告即使將汽車停放在禁止停車區域，所受損害，並非因違規停車而受損。法院認定，因施放的炮竹往汽車方向飛行，掉落擋風玻璃前導水槽而引發火災，延燒2車，判決2少年及其父母共6人要負連帶賠償責任，賠償陳姓車主60萬元。

今年大年初一晚，3名國中生在基隆市施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架。圖／讀者提供
今年大年初一晚，3名國中生在基隆市施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架。圖／讀者提供

火燒車 火災 國中生

延伸閱讀

「五子登科」變奢望 他感嘆：年輕人不靠父母長輩太難了

國道機車逆撞火燒車相驗出爐 老翁有失智病史、屬意外死亡

75歲老翁機車誤闖國道逆向 迎撞小客車釀火燒車慘死嘉義路段

擴大北市「鮮奶週報」蔣萬安：明年9月國中生可喝到

相關新聞

影／賓士男毒駕撞3車再擊落1騎士腦出血 殺人未遂判刑6年

洪姓男子今年7月底駕駛白色賓士汽車在新北市三重區因毒駕遇警攔查，在路口號誌紅燈下硬擠，先撞3輛汽車再擊落1名機車騎士致腦...

監獄大哥偷擠一次牙膏刷牙被送辦 法院判「免刑」

在監獄裡偷牙膏刷1次牙，也能獲法院免刑！台東地方法院近日審理一起特殊的竊盜案，泰源監獄劉姓收容人因在監內擅自取用同房收容...

新竹百年土地難分割 2養女這原因喪失資格無緣分祖產

新竹陳姓家族多來為土地分割爭執不下，糾紛源頭竟可追溯至日治時期。陳家旁系養女陳美（化名）離婚後回歸生父家；另名養女陳玉（...

影／車停北市忠孝東路中央睡大覺 警方破窗叫人逮到酒駕

台北市大安分局敦化南路派出所警員，4日晚間巡邏經過忠孝東路四段時，發現一輛小客車就停在路中央，員警怎麼拍打車窗都叫不醒，...

同事薪資爆口角 他遭背後猛刺2刀…事後不記恨還願給減刑

印尼籍沙姓移工和同鄉利姓同事僅因薪資問題口角，下班約出談判沙卻亮出長刀追殺，對方嚇得摔落田梗，仍慘遭沙從背後猛刺2刀，再...

2國中生大年初一放沖天炮釀火燒車 父母被判連帶賠償60萬

今年大年初一晚，3名國中生在基隆市正濱漁港邊施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架，國中生否認往汽車方向施放，但法官認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。