2國中生大年初一放沖天炮釀火燒車 父母被判連帶賠償60萬

今年大年初一晚，3名國中生在基隆市正濱漁港邊施放沖天炮，釀成2輛汽車火燒車，燒剩骨架，國中生否認往汽車方向施放，但法官認為，依監視器及相關跡證，施放的炮竹落汽車擋風玻璃前導水槽而引發火災，延燒2車。由於其中一名車主向2少年求償60萬元，因此判少年及其父母要負連帶賠償責任60萬元。

這起火燒車發生在今年1月29日晚間9時許，即農曆大年初一晚間，當時各地燃放鞭炮、沖天炮聲不絕於耳，消防局接獲報案有社寮里民活動中心旁有火燒車，到場時見已燒成火球，射水滅火後，前後相連2汽車燒毀嚴重，其中一名車主見愛車燒毀難以回復，認為少年施放沖天炮，對2名少年及其法定代理人提告求償72萬元。

少年在警訊時表示，並沒有挑選特定目標，將沖天炮水平放置於小平台，用打火機點燃沖天炮，有的會往空中飛。被告方律師抗辯指，少年確有共同燃放炮竹，但是朝著海洋方向擺放炮竹，並未朝汽車方向施放，非他們的炮竹火源引發火警，且火災鑑定意見書僅記載燃放炮竹導致車輛起火可能性較大，無法直接認定汽車遭燒毀與施放炮竹的因果關係。且汽車停放區域有豎立禁止停車立牌，就損害發生也有過失，汽車非新車應算折舊。

法官審理指出，根據現場監視器畫面及採證，後車駕駛側擋風玻璃前方導水槽冒出火花為起火處，當時車子為靜止熄火狀態，亦無短路、燒斷等異常情形，調查人員清理起火處未發現有菸蒂棄置，排除後車因機械設備、車輛電氣、菸蒂、人為縱火等因素而起火。

法官比對時間釐清是否沖天炮引發火燒車，經查當天晚上9時22分33秒，少年於起火車輛附近施放的炮竹往起火車輛方向飛行，9時22分35秒炮竹飛行後掉落後車擋風玻璃駕駛側前方導水槽，隨即冒出火花，9時22分54秒後車車頭火勢延燒前車，即原告的汽車車尾。消防鑑定研判燃放炮竹引起火災的可能性較大。