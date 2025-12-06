快訊

台中24歲鉛球冠軍男狠刺死高校前女友 全部認罪…仍再羈押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中24歲詹姓男子在校曾參加鉛球比賽奪冠，他因18歲仍在讀高三的詹姓女友分手，今年5月以交還寵物鼠為由約見面，卻光化日下刺死對方，詹落網後遭收押、檢方依殺人罪嫌起訴；台中地院訊問時，詹全部坦承犯行，院方以他涉犯殺人重罪有逃亡之虞，裁定12月12日起延長羈押2月，可抗告。

詹男體型壯碩，體重逾百公斤，在校期間參加鉛球比賽奪冠；詹女身材高挑，是北部某高中三年級學生，成績優異還曾校內儀隊，當時即將畢業步入上大學生涯，卻遇上恐怖情人遭死劫。

檢警調查，詹男、詹女曾交往，遠距離戀情多時後分手，但詹男仍想復合，今年5月10日以交還寵物鼠約對方南下，詹女怕他情緒不穩找了1名友人陪同開車到台中南屯區社區樓下赴約，未料才剛見面不久，詹男竟不顧200公尺外就是派出所，在人行道上持刀猛刺詹女數刀。

詹女中刀倒地，因肺部破裂大出血當場就失去呼吸心跳，人行道上鮮血遍布，場面驚悚，就連寵物鼠籠上也血跡斑斑；檢察官相驗發現，詹女刀傷1處在右側頸部、2處在左胸，研判致死是左胸刀傷，因為1刀刺到心臟、1刀刺到主動脈。

詹男行凶後再持刀刺自己胸口好幾下，送醫前意識清楚，但傷勢加劇一度插管住進加護病房，住院6天後經檢警拘提、聲押獲准，台中地檢署今年9月再依殺人罪嫌起訴他。

台中地院審酌，詹男坦承全部犯行，其涉犯殺人罪嫌疑重大，為死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑重罪，伴隨逃亡之虞，並考量朱男目前持續服用藥物控制病情，認為仍有羈押必要，裁定自12月12日起，第1次延長羈押2月。

案發現場。圖／報系資料照
案發現場。圖／報系資料照

