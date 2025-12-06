聽新聞
獨／高雄美魔女吸金20億捲款逃澳門 因金融犯罪潛逃檢方發布通緝
美魔女邱姓女子以高雄市某明星國小家長會會長名號針對校長、醫生、企業界等，以投資為由吸金20億元，高雄檢警調10月發動搜索，發現邱女今年7月已捲款從台灣直飛澳門，行蹤成謎，未拘提到案，吸金風暴席捲高雄上流社交圈，邱女因金融犯罪，檢方昨依銀行法對邱發布通緝。
邱女長年在自己子女學校高市三民區某明星國小擔任家長會副會長，113學年升任會長，交遊廣闊、出手闊綽，該校家長會一名委員表示，家長會全體委員約60人，邱前會長出手闊綽，「要五毛給一塊」，學校需要一台簡易手持割草機，邱會直接捐坐式高級割草機，並常見邱女身上帶大量現金，直接拿出「一疊」鈔票來用。
邱女並透過一名高爾夫球教練的黃姓男密友打入高爾夫俱樂部，周旋在上流社交圈，因此認識不少有錢人、醫生、補教老師、退休校長，累積不少人脈，疑以每月20%到30%的高額獲利為誘因向上流社會的人遊說投資巨額資金，因部分投資者後未拿到應有的獲利，今年5、6月陸續爆發爭議，受害者因此報警求助。
高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女早就在今年7月初，就和黃姓高爾夫球教練出境潛逃，直到上個月黃男才又入境台灣隨即被拘提，檢方訊後交保，但邱女當時出境前往澳門後未回國，行蹤成謎，疑從澳門輾轉逃往中國大陸。讓掛名多家公司負責人的林姓前夫背債，遭檢警拘提，以３萬元交保。
檢警追查邱女資金流向時，懷疑邱女將吸金非法所得20億元透過洗錢方式轉往海外，由於邱女涉詐欺及地下洗錢金融犯罪等行為，且已逃亡海外，高雄地檢署昨依違反銀行法相關規定，對邱發布通緝。
