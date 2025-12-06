快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

業者承攬新北市府工程 瀝青偷丟農地

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

包商非法棄置<a href='/search/tagging/2/瀝青' rel='瀝青' data-rel='/2/187801' class='tag'><strong>瀝青</strong></a>刨除料於<a href='/search/tagging/2/農地' rel='農地' data-rel='/2/105954' class='tag'><strong>農地</strong></a>上填平遭檢舉查獲。圖／<a href='/search/tagging/2/新北' rel='新北' data-rel='/2/141325' class='tag'><strong>新北</strong></a>環保局提供
包商非法棄置瀝青刨除料於農地上填平遭檢舉查獲。圖／新北環保局提供

一家承包新北市農業局農路改善工程業者，日前竟大膽將瀝青刨料直接丟棄在三峽區插角山區農地，經環保局、農業局及警方會勘後罪證確鑿，依業者清運聯單估算，瀝青傾倒量至少超過157公噸。包商除將面臨廢清法及水保法等罰款，更需面臨刑事責任。

新北環保局表示，上月27日接獲通報，三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，經派員查獲某營造公司承攬農業局農路改善維護工程，卻將工程刨除瀝青堆置私人土地並以填平，未依規定合法處理瀝青刨除料，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除，已違反廢棄物清理法規定，並移請檢調偵辦。

環保局稽查科長曾士豪說，業者在插角山區刨除農路瀝青刨料後，就近尋找農地棄置，依照業者清運聯單估算傾倒量至少超過157公噸，業者則辯稱棄置在農地只是當成中間轉運點，經調查業者也未申請廢棄物清除處理機構許可文件，所以移請檢調進行後續偵辦。

環保局指，已與農業局要求業者立即清運瀝青刨料至合法場所，另對業者清運瀝青渣過程造成道路汙染，也依違反廢棄物清理法告發，要求限期改善，若未完成改善按日連續處罰。

新北農業局表示，對於業者未依水土保持法擬具水土保持計畫就擅自開挖整地、堆積土石，已裁罰6萬元，並列入不良廠商名單。

新北 瀝青 農地 廢棄物

延伸閱讀

苗縣苑裡污染場址千噸廢棄物未清 議員促積極作為

新北頒領航金獎 道家人文協會獲頒最佳奉獻獎

平溪區平湖里道路排水改善完工 提升通行安全

汐止區汐平路邊坡陡易坍 復建穩固工程確保人車安全

相關新聞

幕後幫撐腰？疑涉PAZZO董座撂人打運將案 天道盟主「鐵霸」80萬交保

上櫃公司美而快董事長廖承豪，近日因教唆黑衣人毆打林姓計程車司機，被檢方依妨害秩序等罪100萬元交保，警方查出，廖承豪在黑...

天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢

莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，...

微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今...

業者承攬新北市府工程 瀝青偷丟農地

一家承包新北市農業局農路改善工程業者，日前竟大膽將瀝青刨料直接丟棄在三峽區插角山區農地，經環保局、農業局及警方會勘後罪證...

聖石金業黃金詐騙逆轉 主謀為董娘胞兄遭聲押 法院裁定禁止會面令

聖石金業被控利用「黃金契約」投資詐騙，台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤到案，清查發現，原來邱嬿妤在監執行的胞兄邱薡宬，才是...

台鹽綠能弊案…還原董事會決議轉投資台綠 前董事：陳啓昱裁決的

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，有關2016年11月間在董事會上討論成立台綠公司一案，在會中2名獨立董事持保留意見，前公股陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。