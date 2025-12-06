聽新聞
業者承攬新北市府工程 瀝青偷丟農地
一家承包新北市農業局農路改善工程業者，日前竟大膽將瀝青刨料直接丟棄在三峽區插角山區農地，經環保局、農業局及警方會勘後罪證確鑿，依業者清運聯單估算，瀝青傾倒量至少超過157公噸。包商除將面臨廢清法及水保法等罰款，更需面臨刑事責任。
新北環保局表示，上月27日接獲通報，三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，經派員查獲某營造公司承攬農業局農路改善維護工程，卻將工程刨除瀝青堆置私人土地並以填平，未依規定合法處理瀝青刨除料，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除，已違反廢棄物清理法規定，並移請檢調偵辦。
環保局稽查科長曾士豪說，業者在插角山區刨除農路瀝青刨料後，就近尋找農地棄置，依照業者清運聯單估算傾倒量至少超過157公噸，業者則辯稱棄置在農地只是當成中間轉運點，經調查業者也未申請廢棄物清除處理機構許可文件，所以移請檢調進行後續偵辦。
環保局指，已與農業局要求業者立即清運瀝青刨料至合法場所，另對業者清運瀝青渣過程造成道路汙染，也依違反廢棄物清理法告發，要求限期改善，若未完成改善按日連續處罰。
新北農業局表示，對於業者未依水土保持法擬具水土保持計畫就擅自開挖整地、堆積土石，已裁罰6萬元，並列入不良廠商名單。
