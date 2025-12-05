聖石金業黃金詐騙逆轉 主謀為董娘胞兄遭聲押 法院裁定禁止會面令

聖石金業被控利用「黃金契約」投資詐騙，台北地檢署日前拘提董事長邱嬿妤到案，清查發現，原來邱嬿妤在監執行的胞兄邱薡宬，才是策畫全案的主謀，檢察官昨天提訊開庭後聲請羈押禁見，法院認為，邱薡宬在監已受人身自由拘束，今晚裁定禁止在監執行期間不可與其他人會面，效力等同羈押禁見。

裁定理由有二，一是被告在監執行期間，只能與兒子女兒母親弟弟、辯護人會面。二、除上述之親屬外。被告在監執行期間不可與其他人會面。邱薡宬預計深夜上囚車返回監獄。

據調查，邱薡宬過去是「標準金商公司」總經理，但未經金管會許可，經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，並於104人力銀行等網站刊登「貴金屬行銷專員儲備幹部」廣告，招攬承攬商，被依違反期貨交易法判刑確定。

調查指出，邱薡宬其實是聖石金業實際負責人，公司標榜專營高檔黃金條買賣，並以95折優惠推動「黃金契約」理財專案，宣稱獲利可達12％，若投資百萬元以上可打88折，保證可買回。不過，該公司銷售黃金契總金額超過100億，實際購買黃金的金額只有2億元，剩下的錢是否流入私人口袋？是檢警追查的重點。

邱薡宬期交法案被判刑確定後，還找來曾任最高法院法官的律師聲請「再審」，但仍遭駁回，因此今年2月緊急將公司交給邱嬿妤，他因未入監遭通緝，躲在幕後操盤，直到今年9月才落網。

檢方調查，邱薡宬利用黃金契約吸金詐財的手法，與過去從事期貨交易相似，該公司推出「88折黃金理財專案」，宣稱1年後保證回購，被認為是典型龐氏騙局；不少投資人滿約後拿不回現金與黃金，憤而向檢警提告。

至於邱嬿妤有可能只是人頭，為避免吸金行為露餡，常在全台各地做公益，再透過社群媒體張貼照片，營造企業形象良好的假象，並自稱獲得白沙屯媽祖授權聯名，推出限量的黃金條塊，沒想到涉及詐騙吸金，全台門市與營業處所都被搜索，查扣黃金47公斤、勞斯萊斯、法拉利等3輛豪車、以及不動產，價值約10億元。