幕後幫撐腰？疑涉PAZZO董座撂人打運將案 天道盟主「鐵霸」80萬交保

上櫃公司美而快董事長廖承豪，近日因教唆黑衣人毆打林姓計程車司機，被檢方依妨害秩序等罪100萬元交保，警方查出，廖承豪在黑衣人到場前，曾與天道盟主「鐵霸」曾盈富有通聯，懷疑廖承豪幕後有人撐腰，今天約談曾盈富到案說明，釐清與黑衣人有無關聯，台北地檢署訊後依妨害秩序等罪命曾盈富80萬元交保，讓案情再度升溫。

據了解，檢察官今天是以傷害等罪指揮大安警分局約談曾盈富，曾盈富表示會主動配合警方說明，並強調有關林姓運將遭毆打事件，與他無關。但檢方依據大安警分局提供的相關事證，發現曾盈富不僅跟廖承豪熟識，且與這起事件有相當牽連，諭令80萬元交保。曾盈富不到半小時就完成保釋，在3名友陪同下火速離去，過程中僅回答「謝謝」。

北檢偵辦林姓運將當街遭圍毆案，本周傳喚廖承豪出庭，當時北檢外聚集多台黑色保姆車，眾人穿梭北檢一樓大廳，彼此交頭接耳，廖承豪最後由1名長相清秀的女子辦保離去，

從曝光的監視器畫面可清楚看到，當時林姓司機被打到「連滾帶爬」、慌張逃命，此事件近日在網路炸鍋，許多網友發起抵制廖承豪旗下所有事業，廖承豪也回應，個人不當行為與公司運營無關，對造成的社會關注與困擾深感抱歉。

檢警調查，上月17日晚間，廖承豪與助理搭乘Uber抵達台北市復興南路，因希望司機改變下車地點，卻遭對方已有下筆訂單為由拒絕，雙方爆發口角。廖男在爭執中動手毆打司機，兩人之後到派出所作筆錄，廖男不滿對方不願和解，還去醫院驗傷，召集黑衣人在醫院外對前司機再次施暴。

檢警查出，當天到場的黑衣人疑聽從天道盟指令辦事，所以才趕往現場幫廖承豪毆打司機，專案小組分析相關人通訊軟體，研判廖承豪、曾盈富與黑衣人三者間有密切關連，今天約談曾盈富到案。