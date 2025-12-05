快訊

台鹽綠能弊案…還原董事會決議轉投資台綠 前董事：陳啓昱裁決的

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，有關2016年11月間在董事會上討論成立台綠公司一案，在會中2名獨立董事持保留意見，前公股陳姓董長稱「沒有表決」，法官進而詢問董事會既是共識決，當時沒有表決，成立台綠公司決議是誰決定的，陳說，最後是由前董事長陳啓昱裁決的。

台南地院合議庭下午傳喚台鹽陳姓、梁姓2名前董事作證，釐清當年在董事會上討論台綠公司一案決策過程等，計有台綠前總經理蘇坤煌、前副總郭政瑋及鴻暉負責人蘇俊仁3名被告在律師陪同下出庭。

面對蘇俊仁、蘇坤煌委任律師詢問，陳姓前董事認為，依台鹽當時資金、人才及技術等條件下，轉投資台綠是不成熟的，且依計畫書所載以3%資金成本，可獲16-17%現值報酬率，太過理想化，這數據可信度不高。

他說，依台鹽化工背景與綠能產業有一段落差，尤其面對颱風、太陽能源板腐蝕及生命周期到了，是太陽光電三大重點，對台鹽而言不是很容易。他強調，不贊成這項轉投資案。他表示，2017年6月1日退休，台綠還沒成立，當時討論是否成立，成立後完全不知道。

然而，他於調查局經調查人員提示，詢問其台綠、鴻暉將土地開發利潤幾乎全數截流，當時回答當時不知道，也沒有參與相關決策過程，但以一個理性的角度不會同意這樣的營運計畫，這不符合營運常規。面對律師詢問，「覺得怪怪的」他說。

即便是在董事會上討論成立台綠公司一案，在會中2名獨立董事持保留意見，他說，按法律規定，逕付表決，然而，當時沒有表決，且印象中台鹽董事會未曾動用過表決，身為公股代表尊重董事長的職責。

法官詢問董事會既是共識決，當時沒有表決，成立台綠公司決議是誰決定的，陳說，最後是由前董事長陳啓昱裁決的。

