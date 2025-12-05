天降行李砸昏乘客…退役軍人腦震盪怒求償80萬 法院判立榮航空要賠錢

莊姓退役軍人去年搭乘立榮航空從金門飛往台北的班機，未料飛機降落後，有行李從行李架上掉落，直接砸到他的頭上，害他當場暈厥，造成腦震盪、頭頸部挫傷，他提告請求立榮航空賠償80萬元，台北地方法院判立榮航空應賠償2萬6757元，可上訴。

莊提告主張，他2024年4月9日搭乘金門飛往台北的班機，飛機當天下午6時15分降落松山機場後，他座位上方的行李架恐因行李太滿，或被其他乘客開啟，而讓其他乘客的行李背包掉落砸傷他，造成腦震盪、頭頸部鈍挫傷，至今他神經系統、肌肉骨骼均嚴重衰退，手腳麻痛，影響日常生活、騎車安全駕車反應。

莊指出，立榮航空事故發生至今，都沒有對他關心慰問，請求醫療費、復健費、親屬看護費、減少勞動能力或經濟收入、精神慰撫金等，共計80萬元。

立榮航空反駁，當天班機降落、安全帶燈號熄滅後，莊的鄰座牙姓乘客起身拿取行李時，不慎將行李掉落砸傷莊，公司知悉後立即請航空護理站查看傷勢，牙也於事發當下已將聯絡方式提供給莊，未料公司事後卻接到莊提告的消息，但台北地檢署、台灣高等檢察署均已處分不起訴。

立榮航空指出，本件事故是因牙拿取行李時，行李不慎掉落砸傷莊，公司並非行為人，沒有故意或過失，且行李架功能正常，公司提供的商品、服務均符合可合理期待的安全性。

莊在刑事案件中曾陳述，他當時打開手機與家人聯繫時，就從天上降一個行李打到他的脖子，他就昏倒，醒過來時空服員已經過來找打到他的旅客，但不清楚是哪個人的行李打到他。

牙姓乘客則證述，他的背包有從行李架掉落砸到其他乘客，當時是他去打開的，因為裡面塞很多東西，他的行李就掉下來，當時要扶也來不及，之後改稱行李架不是他開的，是別人開的。