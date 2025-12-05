獨／PAZZO董座暴打運將！藏鏡人竟是天道盟主 檢警約談「鐵霸」

上櫃公司美而快董事長廖承豪，上月搭計程車與林姓計程車司機生爭爭執，因不滿林男挨揍後報案驗傷，竟在醫院附近撂多名黑衣人圍毆運將，檢警查出，廖承豪案發前曾撥打一通電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑黑衣人是由鐵霸指派，今天約談鐵霸到案，詢後移送台北地檢署複訊。

曾盈富與胞弟曾盈進、被控各成立5家公司，名義上為貿易、科技或投資控股，卻以企業網路銀行、第三方支付機制替博弈網站洗錢，5年來經手9億元，刑事局今年8月搜索拘提曾盈富到案，訊訊後洗錢罪命曾盈富300萬、曾盈進200萬交保，均限制出境、出海，並施以電子監控。

北檢偵辦廖承豪毆打運將案，日前傳喚廖承豪到案，當時北檢外聚集多台黑色保姆車，眾人穿梭北檢一樓大廳，彼此交頭接耳，等待律師律見廖承豪，廖承豪被依妨還秩序100交保後，事件在網路炸鍋，檢警扣押廖承豪手機，清查發現廖承豪疑打電話給鐵霸「叫支援」，懷疑其背後靠山是天道盟主，今天鎖定鐵霸發動第二波偵辦行動，讓案情再度升溫。

廖承豪是五分埔商圈聞人，創立PAZZO等女裝品牌，並與部落客開創網紅經濟模式，2018年入主友銓電子，後改名美而快國際公司，被稱為「台灣女裝電商霸主」，爆打運將事件發生後，不少網友發起抵制購買其商品。