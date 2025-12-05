快訊

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／PAZZO董座暴打運將！藏鏡人竟是天道盟主 檢警約談「鐵霸」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

上櫃公司美而快董事長廖承豪，上月搭計程車與林姓計程車司機生爭爭執，因不滿林男挨揍後報案驗傷，竟在醫院附近撂多名黑衣人圍毆運將，檢警查出，廖承豪案發前曾撥打一通電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑黑衣人是由鐵霸指派，今天約談鐵霸到案，詢後移送台北地檢署複訊。

曾盈富與胞弟曾盈進、被控各成立5家公司，名義上為貿易、科技或投資控股，卻以企業網路銀行、第三方支付機制替博弈網站洗錢，5年來經手9億元，刑事局今年8月搜索拘提曾盈富到案，訊訊後洗錢罪命曾盈富300萬、曾盈進200萬交保，均限制出境、出海，並施以電子監控。

北檢偵辦廖承豪毆打運將案，日前傳喚廖承豪到案，當時北檢外聚集多台黑色保姆車，眾人穿梭北檢一樓大廳，彼此交頭接耳，等待律師律見廖承豪，廖承豪被依妨還秩序100交保後，事件在網路炸鍋，檢警扣押廖承豪手機，清查發現廖承豪疑打電話給鐵霸「叫支援」，懷疑其背後靠山是天道盟主，今天鎖定鐵霸發動第二波偵辦行動，讓案情再度升溫。

廖承豪是五分埔商圈聞人，創立PAZZO等女裝品牌，並與部落客開創網紅經濟模式，2018年入主友銓電子，後改名美而快國際公司，被稱為「台灣女裝電商霸主」，爆打運將事件發生後，不少網友發起抵制購買其商品。

廖承豪與自家司機日前搭Uber前往台北市復興南路，當時廖承豪要林姓運將改開往別處，但林男接到其他車單拒絕，雙方發生口角，廖承豪不爽毆打林男，林男報案後赴醫院驗傷，詎料走出醫院又被多人圍上毆打，檢警查出，如今這些黑衣疑聽從鐵霸指令，趕往現場聽從廖承豪指令打人。

天道盟主「鐵霸」曾盈富疑是美而快董事長廖承豪靠山、涉教唆小弟毆打林姓計程車司機，今天再度被警方約談到案，詢後移送北檢複訊。圖／報系資料照
天道盟主「鐵霸」曾盈富疑是美而快董事長廖承豪靠山、涉教唆小弟毆打林姓計程車司機，今天再度被警方約談到案，詢後移送北檢複訊。圖／報系資料照

運將 北檢 計程車司機 天道盟 電商

延伸閱讀

聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢訊後請回

朱立倫發動員令聲援黃呂錦茹 北檢今依涉集遊法傳喚朱3人

聖石金業黃金詐騙延燒 董娘胞通緝犯兄竟是主謀 北檢聲押禁見

律師勾結旅行社助陸籍人士來台 檢方搜索約談5人到案

相關新聞

獨／PAZZO董座暴打運將！藏鏡人竟是天道盟主 檢警約談「鐵霸」

上櫃公司美而快董事長廖承豪，上月搭計程車與林姓計程車司機生爭爭執，因不滿林男挨揍後報案驗傷，竟在醫院附近撂多名黑衣人圍毆...

遮斷器、閃光號誌不同步…台鐵台中這處平交道超矛盾 他險遭吊照終身

台中韓姓男子開貨車被舉發闖越平交道肇事，挨罰7萬4500元、吊銷駕照終身不得考領，他喊冤平交道號誌問題讓他誤解；法院查，...

微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今...

總統府憲兵當共諜！拍軍事機密賣給大陸情工 最重判關7年定讞

戍守總統府、有「天下第一營」稱號的憲兵211營中士退伍的賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱等3名憲兵，與國防部資通電軍上兵陳...

大膽包商承攬市府工程 竟違法棄置瀝青刨除料遭逮

有民眾向新北環保局檢舉，有包商將承包市府道路工程瀝青刨料丟棄在三峽區插角山區農地，經新北環保局與農業局及警察局三峽分局會...

老婦超商前取走他人雨傘坦承非拿錯 法官判罰3千

基隆林姓八旬老婦今年6月在東光路一間超商前涉嫌拿走姚男的雨傘，姚男出店發現雨傘不見報警，警方調監視器查出林婦涉案，她坦承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。