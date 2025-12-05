遮斷器、閃光號誌不同步…台鐵台中這處平交道超矛盾 他險遭吊照終身

台中韓姓男子開貨車被舉發闖越平交道肇事，挨罰7萬4500元、吊銷駕照終身不得考領，他喊冤平交道號誌問題讓他誤解；法院查，當時平交道閃光亮起時，遮斷器卻持續上升，兩者互為矛盾，事後台鐵公司也行文檢討，可見號誌有瑕疵讓用路人難遵守，判撤銷原處分，可上訴。

經查，韓男今年2月18日早上10點多開小貨車經烏日區成功東路平交道，被烏日分局舉發有「警鈴已響、閃光號誌已顯示，闖越平交道因而肇事」違規，並經台中監理所對他處罰鍰7萬4500元、吊銷汽車駕駛執照（終身不得考領汽車駕駛執照）。

韓不服提行政訴訟，主張他在平交道前等列車通過後，遮斷器隨即升起，前方的機車通過後，他依車流順序也要通過，但遮斷器突然又放下並碰到他車頭，期間才5、6秒，他無法即時反應。且該平交道有人看守，卻未出面指揮應付密集通過的火車，認為是管理人員不作為產生的誤解。

台中高等行政法院勘驗畫面，發現韓男當時等火車通過後，閃光號誌於影片27秒停止閃爍、遮斷器也開始上升，29秒時閃光燈又開始閃爍，但遮斷器卻仍持續上升，當下前方機車起步通過平交道，韓的貨車也依序前進。直到35秒時遮斷器完全升起，韓的貨車已達平交道前黃色網狀線，遮斷器於39秒開始下降，貨車因而煞停，但部分車頭已經在遮斷器下方，而遭下降的遮斷器碰觸。

中高行指出，當時平交道閃光燈重新閃爍，但遮斷器卻處於上升，兩者間互相矛盾，易造成用路人無所適從，用路人可能混淆，且閃光號誌隔不到2秒又再次閃爍，認定韓對遵守法規的義務，難認有期待可能性。