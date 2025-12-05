快訊

大膽包商承攬市府工程 竟違法棄置瀝青刨除料遭逮

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

有民眾向新北環保局檢舉，有包商將承包市府道路工程瀝青刨料丟棄在三峽區插角山區農地，經新北環保局與農業局及警察局三峽分局會勘後確認，證實涉案包商未依合約規定，任意傾倒於私人土地堆置填平，嚴重違反廢棄物清理法，全案已移請檢調機關偵辦。

環保局今表示，上月27日接獲民眾通報，三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，隨即派員稽查，現場查獲某營造公司堆置瀝青刨除料，該公司承攬新北市農業局農路改善維護工程，將工程刨除瀝青堆置於私人土地予以填平，未依規定合法處理瀝青刨除料，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已違反廢棄物清理法規定，移請檢調偵辦。

環保局表示，為釐清細節，本月2日派員進行會勘，發現該公司承攬工程契約書已載明應以合法方式將瀝青刨除料運至合法場所再生利用，業者卻將瀝青刨除料傾倒於山區土地，針對現場堆置瀝青刨除料，已與農業局要求業者立即清運至合法場所，對業者清運瀝青渣過程造成道路污染，也依違反廢棄物清理法告發，要求限期改善，屆期未完成改善，按日連續處罰。

環保局指出，該業者未依規定任意堆置瀝青刨料行為，除違反廢棄物清理法，針對未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，依同法第46條第4款規定移請檢調機關偵辦。

新北農業局表示，此案經地方通報已請公所當場制止，對於未依水土保持法擬具水土保持計畫即擅自開挖整地、堆積土石部分，已裁罰6萬元及要求恢復植生，並移請地政局續辦。對於廠商未依合約將路面刨除瀝青料，送至合法棄置場，農業局依合約開罰，列入不良廠商名單，並要求立即恢復原狀。

包商將道路工程瀝青刨除料任意棄置農地，新北環保局、農業局及警察局三峽分局聯合會勘。圖／新北環保局提供
包商將道路工程瀝青刨除料任意棄置農地，新北環保局、農業局及警察局三峽分局聯合會勘。圖／新北環保局提供
包商非法棄置瀝青刨除料於農地上填平遭檢舉查獲。圖／新北環保局提供
包商非法棄置瀝青刨除料於農地上填平遭檢舉查獲。圖／新北環保局提供

