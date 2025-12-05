老婦超商前取走他人雨傘坦承非拿錯 法官判罰3千

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆林姓八旬老婦今年6月在東光路一間超商前涉嫌拿走姚男的雨傘，姚男出店發現雨傘不見報警，警方調監視器查出林婦涉案，她坦承有取走且並非拿錯。法官指林婦雖然年邁，但法紀觀念偏差，依竊盜罪判處罰金3千元。

基隆地院判決書指出，林姓老婦今年6月20日晚間8時8分，在基隆市東光路一間24小時連鎖超商前，涉嫌竊取姚男放置在店前雨傘架的一黑色折疊式雨傘，價值900元。姚男晚間8時50分離開時，發現雨傘不見報警。

市警第二分局調閱監視器，根據影響查出林婦在姚男進入超商後，從雨傘架將雨傘拿走，循線找到林婦，她在警詢時表示不識字、無業、家境勉強，坦承取走雨傘，當天返還。

法官審理指出，林婦年事已高，但以竊盜手段不勞而獲，法紀觀念偏差、不可取，犯後坦承犯行，態度尚佳，依竊盜罪判處罰金3千元。

9月另起判決，沈姓老翁去年12月在超商內偷走黃姓女子的雨傘，被查獲時否認犯行。法官依監視器畫面認定他構成行竊行為，發現老翁自己有傘，卻又偷別人的傘，造成黃女雨天不便很不應該，依竊盜罪判拘役8日，可易科罰金8000元。

一名律師說，基隆多雨天氣，很多超商、店家、公務機關等都會在門口設置雨傘架。拿走他人雨傘，究竟是觸犯竊盜還是侵占，民眾可能有疑義，且刑責有差異。

律師表示，刑法竊盜罪指意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。林姓老婦和沈姓老翁拿走的雨傘都是主人暫放置門口，並非遺失或棄置，因此構成竊盜罪，不是侵占。

而侵占罪是一種「易持有為所有」的行為，也就是將別人交在自己手上的東西據為已有，或將「遺失物」、「漂流物」等，換成自己支配屬於他人所有的物品。

基隆多雨天氣，很多超商、店家、公務機關等都會在門口設置雨傘架。記者游明煌／攝影
雨傘 竊盜 超商

