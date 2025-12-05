偷渡10隻品種貓逃檢疫遭罰50萬元 嘉義行政分署扣款貓全送養
雲林縣李姓男子將10隻未經檢疫的英國短毛貓、布偶貓以「丟包接駁」方式，送上新臺馬輪，企圖逃避檢疫流程，遭海巡署查獲。連江縣政府依動物傳染病防治條例第43條第8款，裁罰50萬元，但李男逾期未繳，案件移送行政執行署嘉義分署強制執行。嘉義分署2度通知仍未獲履行，日前查封李男在雲林元長鄉3筆持分土地，並凍結郵局帳戶，成功扣得50萬元抵繳罰鍰。款項清償後，土地也同步解除查封。
10隻未經檢疫的英國短毛貓及布偶貓，連江縣政府並未銷毀，而係飼養在動物之家，經過1年時間，查獲的貓隻並未有傳染病發生，因此將8隻存活的貓施打疫苗後開放認養，目前存活貓隻均已送養成功。
行政院近年推動「五打七安」政策，全力打擊黑、金、槍、毒、詐，並確保治安、食安、工安等七大安全領域。嘉義分署表示，邊境檢疫是國土安全第一道防線，包括自海外輸入的動植物、網購寄送商品，都需依規申請並通過檢疫才能輸入。政府持續嚴格執行邊境管理，以阻絕非洲豬瘟等疫區病毒入侵。嘉義分署強調，未來對相關檢疫裁罰案件將持續積極執行，為全民健康與經濟把關。
