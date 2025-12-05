父子吵架拿獵槍口對準兒…檢未論槍砲罪 二審擴張審理判他2年

南投沈姓原住民和兒子吵架持獵槍槍口對準小孩，偵查檢察官卻認沈持槍是供傳統文化之用不構成刑責，僅依恐嚇罪起訴；南投地院一審依恐嚇罪判沈拘役55日，台中高分院二審認為，沈持槍恐嚇兒子行為逾越傳統目的，擴張審理範圍後撤銷改依槍砲罪判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

南投地檢起訴指出，沈男2024年10月14日晚上8點在家和兒子口角，竟持1把自製獵槍指向對方，後來兒子嚇到逃離報警才曝光；沈辯稱，他是原住民，長槍是在山上撿到僅用來打獵，未供其他非法用途。

偵查檢察官當時認為，沈有山地原住民身分，且該槍粗糙，認為沈辯詞與常情無違，以他符合槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項要件，未經許可持有槍支，但供生活工具之用，僅屬行政罰，刑事不罰，僅依恐嚇罪嫌起訴他。

南投地院一審時，蒞庭的公訴檢察官則稱，就沈男持有長槍涉及刑事責任部分，請法院一併審酌；一審認為，沈既稱長槍是用來打獵用的，則持槍之初應無犯恐嚇意圖，難認他持長槍部分為本案起訴效力所及，無從審理，僅依恐嚇罪判沈拘役55日，得易科罰金，長槍沒收。

台中高分院二審查，沈和兒子吵架時，兒子氣到拿出菜刀，沈就逾越原先僅供傳統狩獵文化活動使用而持有目的，取出獵槍以槍口恐嚇兒子，沈因變更原先持槍目的，改為供狩獵以外的恐嚇犯罪之用，自不得援引槍砲條例20條第1項規定，豁免其後來持槍犯罪的行為。

二審說，檢察官僅就恐嚇起訴，持槍部分不另為不起訴，經二審認定沈同時犯非法持有非制式獵槍罪、恐嚇罪，且未經檢方不起訴，依審判不可分法理，自應為起訴效力所及，應併予審理。