快訊

台灣鲷藥檢出包 陳其邁道歉「會追究相關人員責任」

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

父子吵架拿獵槍口對準兒…檢未論槍砲罪 二審擴張審理判他2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投沈姓原住民和兒子吵架持獵槍槍口對準小孩，偵查檢察官卻認沈持槍是供傳統文化之用不構成刑責，僅依恐嚇罪起訴；南投地院一審依恐嚇罪判沈拘役55日，台中高分院二審認為，沈持槍恐嚇兒子行為逾越傳統目的，擴張審理範圍後撤銷改依槍砲罪判他2年，緩刑5年，仍可上訴。

南投地檢起訴指出，沈男2024年10月14日晚上8點在家和兒子口角，竟持1把自製獵槍指向對方，後來兒子嚇到逃離報警才曝光；沈辯稱，他是原住民，長槍是在山上撿到僅用來打獵，未供其他非法用途。

偵查檢察官當時認為，沈有山地原住民身分，且該槍粗糙，認為沈辯詞與常情無違，以他符合槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項要件，未經許可持有槍支，但供生活工具之用，僅屬行政罰，刑事不罰，僅依恐嚇罪嫌起訴他。

南投地院一審時，蒞庭的公訴檢察官則稱，就沈男持有長槍涉及刑事責任部分，請法院一併審酌；一審認為，沈既稱長槍是用來打獵用的，則持槍之初應無犯恐嚇意圖，難認他持長槍部分為本案起訴效力所及，無從審理，僅依恐嚇罪判沈拘役55日，得易科罰金，長槍沒收。

台中高分院二審查，沈和兒子吵架時，兒子氣到拿出菜刀，沈就逾越原先僅供傳統狩獵文化活動使用而持有目的，取出獵槍以槍口恐嚇兒子，沈因變更原先持槍目的，改為供狩獵以外的恐嚇犯罪之用，自不得援引槍砲條例20條第1項規定，豁免其後來持槍犯罪的行為。

二審說，檢察官僅就恐嚇起訴，持槍部分不另為不起訴，經二審認定沈同時犯非法持有非制式獵槍罪、恐嚇罪，且未經檢方不起訴，依審判不可分法理，自應為起訴效力所及，應併予審理。

二審考量，沈持槍時間短，犯後坦承、和兒子調解成立，家中經濟狀況不佳、需扶養3個小孩，撤銷改依非法持有非制式獵槍罪判他2年，併科罰金3萬元，緩刑5年，應提供240小時勞務、參加法治教育5場，並禁止對兒子家暴。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

槍砲彈藥

延伸閱讀

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

涉貪案二審 林姿妙：沒做壞事盼還清白

台中男10月持槍朝泳池女童扣扳機 事件拖2個月才曝光挨轟「蓋牌」

軍人帶高中生闖谷關管制區戲水鬧人命 一審免賠、二審逆轉要賠

相關新聞

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

台北市一名清潔隊員因廢棄的大同電鍋構成貪汙，日前判刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，有議員表態願意幫忙負擔上訴費用。不過，...

涉助陸籍人士以假商業履約名義入台 知名律師100萬交保

維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，被控成立「維鐸移民顧問公司」，找來昀倡公司負責人賴玉堂配合，利用簽立假契約手法，假藉商務履...

聖石金業黃金詐騙延燒 董娘胞通緝犯兄竟是主謀 北檢聲押禁見

聖石金業利用投資黃金詐騙投資人，台北地檢署拘提董事長邱嬿妤到案，訊後依違反銀行法500萬交保，檢方依扣案資料查出，全案主...

微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今...

老婦超商前取走他人雨傘坦承非拿錯 法官判罰3千

基隆林姓八旬老婦今年6月在東光路一間超商前涉嫌拿走姚男的雨傘，姚男出店發現雨傘不見報警，警方調監視器查出林婦涉案，她坦承...

父子吵架拿獵槍口對準兒…檢未論槍砲罪 二審擴張審理判他2年

南投沈姓原住民和兒子吵架持獵槍槍口對準小孩，偵查檢察官卻認沈持槍是供傳統文化之用不構成刑責，僅依恐嚇罪起訴；南投地院一審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。