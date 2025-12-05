快訊

惡媽又虐女釀腦傷骨折 法官怒：緩刑再犯重判3年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園巫姓單親媽媽2023年11月間，竟對未滿周歲二女兒凌虐，導致女嬰從頭到腳多處挫傷及全身多處骨折，更造成腦傷；桃園地院考量巫女於緩刑期間再犯，犯後態度惡劣，依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3年6個月，重懲這位失職的母親。

起訴指出，28歲巫姓女子身為親生母親，明知2023年6月出生的二女兒，案發時未滿1歲，心生理發育未全，竟同年11月21日前的不詳時間、地點，以不詳方式傷害女嬰。

造成女嬰雙側臉挫傷、後腦杓頭皮血腫、頸肩部挫傷、右前胸挫傷、背臀部挫傷、四肢部挫傷、以及陰部挫傷等多處傷害；案經社工同年11月21日前往巫女任職桃園龜山某超商訪視時，驚見女嬰的右臉頰、右耳後方及右胸口都有大片瘀青，報警提告。

檢方追查，發現巫女先前才因對長女犯下傷害罪，造成長女眼睛出血、雙頰瘀血、多處燙傷等重傷，因此被判有期徒刑8個月確定。檢方認為，二女兒所受傷勢與長女相似，顯然巫女未因先前司法程序知警惕。

法院審理時，依據被害女嬰僅5個月大、傷勢照片、驗傷診斷書及個案評估報告等證據，認定女嬰的傷勢並非短時間內造成，而是持續長時間所為，被告巫女雖否認犯行，辯稱傷勢是跌倒造成，但未獲採信。

法院審酌，被告身為生母，竟對尚無自衛能力的親生幼女不當對待，所為實「忝為人母」，惡性非輕；犯後始終否認犯行，並以不合理的意外情節卸責。甚至在證人出庭作證前，試圖影響其證詞，足以證明犯後態度惡劣。

法院說明，巫女先前因傷害長女被判刑，並經法院賦予緩刑3年的恩典，但她竟在緩刑期間，再次對二女兒犯案，且這次造成的傷勢更為嚴重，包含腦傷及全身多處骨折，顯見被告對緩刑毫不珍惜，惡意重大，綜合考量犯罪情狀嚴重性，重判3年6個月，以資懲戒。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園巫姓單親媽媽先後對長女及未滿周歲二女兒施虐，桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3年6個月，重懲這位失職的母親。示意圖／Ingimage
桃園巫姓單親媽媽先後對長女及未滿周歲二女兒施虐，桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑3年6個月，重懲這位失職的母親。示意圖／Ingimage

