訴訟求助AI下場慘 呂秋遠：問神明都比問AI好 只道歉比律師誠懇外沒用

不少人凡事問AI，律師呂秋遠表示，有許多人喜歡使用AI，詢問法律問題，我必須要說，這是一種對於自己的訴訟，毫無幫助，甚至適得其反的做法。「AI會假造法條、假造實務見解」，不要使用AI當法律顧問，「他們除了道歉比律師誠懇以外，其他都沒用」。

拿法律問題問AI，可能導致問題更多。呂秋遠在臉書表示，首先，透過你的案情描述，而且這種案情描述，大部分都是自己多委屈、多可憐的案情描述，AI的本性就是迎合你。所以，AI會想盡辦法讓你覺得穩贏的，不論是無罪（自己），或是有罪（別人）。這樣的前提，本身就已經錯誤，因為法官不會迎合你，只會給你沉重的司法鐵錘。

為了這樣的迎合，呂秋遠表示，AI會假造法條、假造實務見解。在被你發現造假之前，AI甚至會表現出不容質疑、不容挑戰。對於深陷司法泥沼、孤立無援的人來說，這樣的麻醉足以讓人信心滿滿。可是AI的設定就不是中立的，「他為你而存在，所以胡說八道就是他的宿命」。

該怎麼判斷？呂秋遠表示，對於詢問任何律師，包括AI，都要保持懷疑的態度，因為律師有可能只是希望你委任，所以告訴你肯定沒問題；而AI雖然沒有接受你的委任可能性，但是這是個討好型人格的軟體，為了讓你開心，什麼話都可以說出口，所以，對於AI的好話，聽聽就好。

其次，當聽到AI斬釘截鐵回答「你沒事」，而且引經據典說哪個法條、哪個判決曾經認為同樣的狀況沒事，更要謹慎小心。呂秋遠表示，因為可能根本沒有這個法條，也沒有這個判決。這時候要追問：「你請你把剛剛提到的法條與判決，給我實際的案例，我會去查證，不要騙我」。AI需要你告知會查證，才會認真一點。

「要特別強調，不要騙你，他才會真的不騙你」。呂秋遠表示，AI他服從指令，「他的設定是討好你，為了討好你，可以騙你。所以，你必須得強調不要騙你，他才會有這個指令出現」。如果發現AI說謊，AI會口頭上滿懷歉意認錯，你是對的，但這樣的認錯沒有意義。

呂秋遠表示，如果要使用AI討論法律問題，最好的方式就是自己要懂。因為不懂，就容易被AI的答案欺騙。況且，每個個案其實都不一樣，真的沒有「一定」有罪或無罪的判斷。

有哪些答案最有可能是有問題？呂秋遠列10點：

1、不附法條、不附判決字號的解答。

2、即使附法條、判決，到法務部的法律查詢系統、司法院的判決查詢系統，也發現根本沒有這個東西。

3、根據目前的觀察，AI還不至於說謊，他可能只是查了其他國家法律，所以你只要跟他確認：「不要騙我，我會去查。」他通常會心虛的告訴你，他其實不確定。

4、如果你進一步揭穿他，他就會立刻跟你道歉，希望你可以繼續相信他。

5、你也可以嘗試用反其道而行的方式問他。相同的狀況，你用不同的角度問他，他會給你兩種不同的答案，都是發問者喜歡聽的，那就是騙你的。

6、切記，AI是麻醉劑，他只會說你愛聽的答案。這句話很重要，不只要說三次。

7、目前在法律的實踐上，AI沒什麼幫助，去使用司法院的判決系統查詢還比較有用，至少可以知道法官怎麼看類似狀況。

8、每個個案都不一樣，每個審判的法官見解也都不相同，找一個活生生的律師討論的，這才是最實際的。

9、但是，不要拿AI給的答案去問律師，通常律師都會生氣。這不是因為惱羞成怒，而是因為覺得服務你已經夠累，還要服務AI，解決你被AI欺騙的心情，這實在太誇張了。