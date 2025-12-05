快訊

議員願出錢挺電鍋貪汙案上訴 林智群：反而害清潔隊員

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北市一名清潔隊員因廢棄的大同電鍋構成貪汙，日前判刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，有議員表態願意幫忙負擔上訴費用。不過，律師林智群表示，可能把事情幹壞，反而害了清潔隊員，「熱心助人很好，但法庭上那個經濟帳（利弊得失）還是要算清楚」。

台北市黃姓清潔隊員將回收車上價值僅32元的舊電鍋，轉送給拾荒阿嬤，被判3月、緩刑2年、褫奪公權1年；新北市議員林國春說，如果當事人要上訴，他願意全力相挺，全數負擔所有相關費用。

林智群在臉書表示，貪汙罪可以得到法官4次減刑，判3個月，緩刑2年，基本上已經是100分，不能再好了。如果上訴，可以做什麼更好的主張？主張無罪嗎？

林智群說，法官的4次減刑，其中一次就是「被告認罪」。要清潔隊員上訴，主張無罪，二審會不會判無罪不知道，「可能性很低」。認罪的減刑就不見了，少了一次減刑，這就是「主張無罪」要付出的代價（籌碼），世界上沒有什麼事情是免費的。

既然主張無罪，林智群表示，如果法院審理後還是認定有罪，法院依照刑法第59條再減一次的可能性也會消失，清潔隊員又少掉第二次減刑。如果判無罪，就算了，二審主張無罪，法院審理後認定有罪，少掉兩次減刑，是不可能判2年以下予以緩刑的，「變成要關」。

台北市環保局黃姓清潔隊員將收運的舊電鍋贈送拾荒婦，士林地院2日依貪汙治罪條例判刑3個月、緩刑2年。示意圖。本報資料照片
