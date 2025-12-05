涉助陸籍人士以假商業履約名義入台 知名律師100萬交保

維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，被控成立「維鐸移民顧問公司」，找來昀倡公司負責人賴玉堂配合，利用簽立假契約手法，假藉商務履約名義，協助3名陸籍人士來台，但入境後動向不明，引發國安疑慮；移民署昨天搜索約談5人到案，台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依違反兩岸人民關係條例命陳振瑋100萬交保、限制出境出海。

同案約談的賴玉堂萬100萬交保、限制出境出海；陳振瑋特助陳弘宇50萬交保；昀倡公司登記負責人賴榆琇10萬交保（賴玉堂胞妹）；嘉仁旅行業者李美娟30萬交保。

商務履約是企業為履行承攬、買賣、技術合作，在境內從事驗貨、售後服務、技術指導、培訓等相關事宜，這類活動是為了完成既定的商業契約，與一般的短期商務洽談或參觀展覽有區別，通常由外國法人指派人員來台執行。

今年7月漢光41號演習期間，有大陸抖音網紅「文雷在路上」以假商務履約名義申請入台，但行蹤卻出現於漢光操演敏感區域，引發國安疑慮。根據維鐸律師事務所簡介，該所除有民、刑事、行政、智財與專利訴訟專長外，另有承接各電商網紅公司法顧案件。

據了解，目前大陸地區人民無法以個人名義來台觀光，陳振瑋看準商務履約漏洞，在自家律師事務所樓上，分別開設「維鐸移民顧問公司」、「維鐸資產整合公司」，涉與賴玉堂、賴榆琇成立集團，偽造不實契約、邀請單位、在職證明、保證書、來台行程等文件，協助陸籍人士入境，並找旅行社業者李美娟幫忙代辦事務。

調查顯示，陳振瑋在2023至2024年間，以商務履約名義，陸續替4名大陸人士向移民署申請來台，其中3人獲准入境，陳男則按件收費，從中獲取利益。由於3名陸籍人士目前均返回大陸，實際來台用意為何？有無進行滲透？須進一步釐清。