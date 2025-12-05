聖石金業黃金詐騙延燒 董娘胞通緝犯兄竟是主謀 北檢聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

聖石金業利用投資黃金詐騙投資人，台北地檢署拘提董事長邱嬿妤到案，訊後依違反銀行法500萬交保，檢方依扣案資料查出，全案主謀竟是邱嬿妤通緝犯胞兄邱薡宬，而邱薡宬先前已另案發監執行，檢方4日提訊邱薡宬出庭，訊後認為涉犯銀行法重罪，深夜向法院聲請羈押禁見。

據了解，邱薡宬過去是「標準金商公司」總經理，未經金管會許可，在台北市設立門市據點，經營黃金期貨槓桿保證金契約交易業務，並於104人力銀行、yes求職網站刊登「貴金屬行銷專員儲備幹部」廣告，招攬承攬商，由邱薡宬負責面試及教育訓練。

調查指出，邱薡宬透過共犯黎森鵬、陳子明向香港標準金融集團購入黃金條塊作，客戶須先將操作黃金槓桿保證金契約的保證金，匯入標準金商公司銀行帳戶，再透過標準金商公司的網路平台下單，以每兩黃金須繳交1萬元，或每10公克須繳交3千元為單位，做為「預購訂金」的購買方式，因行為違反期貨交易法，一審判刑一年二月。

據調查，邱薡宬其實是聖石金業實際負責人，他涉及的期交法案被判刑確定後，今年2月緊急將公司交給邱嬿妤接手，他則直到今年9月才落網入監。檢方懷疑，邱薡宬利用邱嬿妤當人頭，透過聖石金業搞吸金，因而從北監提訊調查，訊後認有串滅證之虞聲請羈押。

近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。

調查顯示，聖石金業以「優惠折扣＋保證買回」模式販售黃金，類似龐氏騙局，其中有銷售業務對外聲稱，銷售黃金可抽取高達50％佣金，其餘50％由公司抽取，但實際上不可能如約交付投資人高額的黃金現貨。

北檢1日搜索邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯、法拉利等豪車。邱嬿妤訊後諭令500萬交保，配戴電子腳鐶，蔡承翰也500萬元交保，均限制出境出海。

聖石金業董事長邱嬿妤胞兄邱薡宬（前），竟是黃金詐騙案主謀，北檢訊後聲押禁見。記者張宏業／攝影
聖石金業董事長邱嬿妤胞兄邱薡宬（前），竟是黃金詐騙案主謀，北檢訊後聲押禁見。記者張宏業／攝影
聖石金業董事長邱嬿妤胞兄邱薡宬涉黃金買賣詐騙，北檢聲押禁見。記者張宏業／攝影
聖石金業董事長邱嬿妤胞兄邱薡宬涉黃金買賣詐騙，北檢聲押禁見。記者張宏業／攝影
聖石金業董事長邱嬿妤涉違反銀行500萬元交保、限制出境出海、配戴電子腳鐶。記者潘俊宏／攝影
聖石金業董事長邱嬿妤涉違反銀行500萬元交保、限制出境出海、配戴電子腳鐶。記者潘俊宏／攝影

黃金 槓桿

