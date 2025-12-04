聖石金業買賣黃金涉詐 北檢提訊董娘通緝犯胞兄邱薡宬
聖石金業利用投資黃金話術詐騙投資人，台北地檢署在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯等豪車，董事長邱嬿妤被檢方依違反銀行法500萬交保，然而，該公司實際負責人竟是邱嬿妤的緝犯胞兄邱薡宬，先前已落網監執行，檢方今天提訊邱薡宬出庭，追查金錢流向，邱薡宬截至深夜尚在北檢。
據了解，邱薡宬因非法黃金期貨交易案被判刑，因未到案遭通緝，邱嬿妤去年2月緊急接手公司，邱薡宬直到今年9月才落網，檢方認為邱薡宬對吸金過程知情，今天從北檢提訊出庭。
據調查，邱薡宬過去經營「標準金商公司」，從事黃金條塊網路預定買賣，但邱薡宬未經金管會許可，以「黃金預定買賣」名義，從事具槓桿保證金性質的黃金期貨交易，被判刑確定。檢警懷疑，邱薡宬利用類似手法，透過聖石金業從事吸金，背後疑有熟識警調的國會助理協助。
近年國際金價不斷攀升，不少民眾與聖石金業締約，購入限額以上的投資黃金，可用95折購買黃金現貨，公司保管一年後釋出，若投資金額超過100萬元，還可用88折低價購入，吸引不少人拿現金上門，公司甚至還推出類似黃金存摺的預購方案。
調查顯示，聖石金業以「優惠折扣＋保證買回」模式販售黃金，顯不合常理，類似龐氏騙局，其中有銷售業務對外聲稱，銷售黃金可抽取高達50％佣金，其餘50％由公司抽取，但實際上不可能如約交付投資人高額的黃金現貨。
北檢1日指揮刑事局拘提約談邱嬿妤與丈夫蔡承翰共30人到案，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯、法拉利等豪車。邱嬿妤訊後被檢方諭令500萬交保，限制出境出海、配戴電子腳鐶。
