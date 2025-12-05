微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

微型電動二輪車強制掛牌上路一年，街頭仍見未依規定懸掛號牌的車輛，警方依法取締。圖／竹市府提供 為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今年10月底掛牌登記量6.3萬輛，比去年底多了1.5萬輛，但仍不時可見微電車無牌趴趴走，警方查獲將移置保管。

依據交通部公路局統計，全國微電車掛牌登記數量2023年底13萬3809輛、2024年29萬5731輛，截至今年10月底35萬578輛，近2年成長近2.6倍，幅度驚人。其中管轄桃竹竹苗4縣市的新竹區監理所數量6萬3540輛，是全台微電車數量第3多的監理機關。

桃園市目前登記掛牌微電車有3萬8424輛，警方今年1至11月取締微電車違規，統計其中418件為未依規定領用牌照上路，依規全數移置保管。還有部分車輛被發現擅自變更裝置情形、違規變更電子控制裝置，違法改裝最高可處5400元罰鍰，責令限期改正。

竹市警方近1年取締無牌上路的微型電動二輪車也有75件，警方強調，車輛未依規定申請附掛號牌，無論是行駛或停放於道路上，都可依道路交通管理處罰條例第71條之1規定舉發，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，除了禁止使用，也會移置保管處置。

新竹市監理站觀察，新竹市近3年微型電動二輪車掛牌數成長趨緩，站方分析，過去微型電動二輪車主要使用族群為外籍移工、外籍學生及高齡者，但隨政府放寬外籍移工與外籍學生考取機車駕照規定，不少人改以一般機車通勤，今年微電車掛牌數比往年少。

新竹區監理所指出，去年11月底是微電車強制掛牌緩衝期最後期限，若為使用中車輛須到監理機關審驗登記完成掛牌，從原本「電動自行車」牌照改換為有英文與數字的號牌，當時有一波掛牌高峰期，後續逐漸趨緩，目前每月新掛牌的車輛以新車為主，提醒民眾依規辦理登記掛牌。