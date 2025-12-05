聽新聞
0:00 / 0:00

微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

聯合報／ 記者周嘉茹張裕珍王駿杰郭政芬／連線報導

微型<a href='/search/tagging/2/電動' rel='電動' data-rel='/2/225100' class='tag'><strong>電動</strong></a>二輪車強制掛牌上路一年，街頭仍見未依規定懸掛號牌的車輛，警方依法取締。圖／竹市府提供
微型電動二輪車強制掛牌上路一年，街頭仍見未依規定懸掛號牌的車輛，警方依法取締。圖／竹市府提供
為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今年10月底掛牌登記量6.3萬輛，比去年底多了1.5萬輛，但仍不時可見微電車無牌趴趴走，警方查獲將移置保管。

依據交通部公路局統計，全國微電車掛牌登記數量2023年底13萬3809輛、2024年29萬5731輛，截至今年10月底35萬578輛，近2年成長近2.6倍，幅度驚人。其中管轄桃竹竹苗4縣市的新竹區監理所數量6萬3540輛，是全台微電車數量第3多的監理機關。

桃園市目前登記掛牌微電車有3萬8424輛，警方今年1至11月取締微電車違規，統計其中418件為未依規定領用牌照上路，依規全數移置保管。還有部分車輛被發現擅自變更裝置情形、違規變更電子控制裝置，違法改裝最高可處5400元罰鍰，責令限期改正。

竹市警方近1年取締無牌上路的微型電動二輪車也有75件，警方強調，車輛未依規定申請附掛號牌，無論是行駛或停放於道路上，都可依道路交通管理處罰條例第71條之1規定舉發，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，除了禁止使用，也會移置保管處置。

新竹市監理站觀察，新竹市近3年微型電動二輪車掛牌數成長趨緩，站方分析，過去微型電動二輪車主要使用族群為外籍移工、外籍學生及高齡者，但隨政府放寬外籍移工與外籍學生考取機車駕照規定，不少人改以一般機車通勤，今年微電車掛牌數比往年少。

新竹區監理所指出，去年11月底是微電車強制掛牌緩衝期最後期限，若為使用中車輛須到監理機關審驗登記完成掛牌，從原本「電動自行車」牌照改換為有英文與數字的號牌，當時有一波掛牌高峰期，後續逐漸趨緩，目前每月新掛牌的車輛以新車為主，提醒民眾依規辦理登記掛牌。

電動 移工

延伸閱讀

電動車「免費紅利」倒數！ 立院三讀 汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」

竹市微型電動二輪車肇事率攀升 警加強執法宣導

免徵電車牌照稅可望再延5年 稅損恐增38億新北不想再埋單

《udn百萬會員召集令》快報！廣邀用戶衝破百萬大關 解鎖宏佳騰電車、挑戰Volvo電動車

相關新聞

馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟是花光薪水+積蓄抖內直播主

陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，疑因上網被色誘，把薪水與積蓄全都拿去抖內直播主，積欠地下錢莊不少債務，孫男為籌錢花用...

律師勾結旅行社助陸籍人士來台 檢方搜索約談5人到案

移民署接獲檢舉，指維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，涉成立「維鐸移民顧問公司」，找來昀倡公司負責人賴玉堂配合簽假契約，透過旅...

微電車2年增2.6倍 仍見無牌上路

為了加強納管微型電動二輪車，去年11月30日起，微電車必須經由監理單位審驗合格完成掛牌，才能合法上路。新竹區監理所截至今...

高雄某家長會長吸金20億潛逃 專家憂台灣跨國追查能力有限

高雄教育界爆出吸金風暴，某學校家長會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，觸手伸向醫界、企業...

聖石金業黃金詐騙延燒 董娘胞通緝犯兄竟是主謀 北檢聲押禁見

聖石金業利用投資黃金詐騙投資人，台北地檢署拘提董事長邱嬿妤到案，訊後依違反銀行法500萬交保，檢方依扣案資料查出，全案主...

聖石金業買賣黃金涉詐 北檢提訊董娘通緝犯胞兄邱薡宬

聖石金業利用投資黃金話術詐騙投資人，台北地檢署在全台搜索門市與營業處所，查扣黃金近50公斤、勞斯萊斯等豪車，董事長邱嬿妤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。