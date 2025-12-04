聽新聞
馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟是花光薪水+積蓄抖內直播主
陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，疑因上網被色誘，把薪水與積蓄全都拿去抖內直播主，積欠地下錢莊不少債務，孫男為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，最後只獲得6萬元報酬，台灣高檢署4日依違反國安法、陸海空軍刑法等罪起訴孫男，求處重刑12年。
據了解，孫男沉迷網路直播，經常半夜起床與直播主對話，透過抖內博取對方歡心，沒想到錢都被榨乾，最後淪為出賣國家機密的共諜。馬防部軍官發現孫男作息不正常，才發現孫男偷拍軍事文件，通報國防部軍事安全總隊偵辦，全案是否有黑幫滲透操盤，還須進一步釐清。
起訴指出，孫男於2022年11至12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，用手機拍攝馬防部「聯合作戰計畫」、用通訊軟體傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，獲取新台幣及虛擬貨幣共計6萬元報酬。
檢方批孫男是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，建請法院從重量處有期徒刑12年。檢方10月中旬聲押孫男獲准，今起訴移審高等法院裁定續押。
