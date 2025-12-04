快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

聽新聞
0:00 / 0:00

馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟是花光薪水+積蓄抖內直播主

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，疑因上網被色誘，把薪水與積蓄全都拿去抖內直播主，積欠地下錢莊不少債務，孫男為籌錢花用被吸收成為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，最後只獲得6萬元報酬，台灣高檢署4日依違反國安法、陸海空軍刑法等罪起訴孫男，求處重刑12年。

據了解，孫男沉迷網路直播，經常半夜起床與直播主對話，透過抖內博取對方歡心，沒想到錢都被榨乾，最後淪為出賣國家機密的共諜。馬防部軍官發現孫男作息不正常，才發現孫男偷拍軍事文件，通報國防部軍事安全總隊偵辦，全案是否有黑幫滲透操盤，還須進一步釐清。

起訴指出，孫男於2022年11至12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，用手機拍攝馬防部「聯合作戰計畫」、用通訊軟體傳送給綽號「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，獲取新台幣及虛擬貨幣共計6萬元報酬。

檢方批孫男是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，建請法院從重量處有期徒刑12年。檢方10月中旬聲押孫男獲准，今起訴移審高等法院裁定續押。

馬防部驚爆「聯合作戰計畫」外洩，台灣檢署依違反國安法起訴孫姓前中士，求處12年重刑。圖／軍聞社提供
馬防部驚爆「聯合作戰計畫」外洩，台灣檢署依違反國安法起訴孫姓前中士，求處12年重刑。圖／軍聞社提供

直播主 機密 共諜 國防部

延伸閱讀

國軍再爆共諜案！馬防部陸軍中士洩漏作戰計畫 起訴求刑12年

自稱「台灣第一特務」...軍情局退役上校張超然當共諜 判關1年半定讞

恍神釀禍？軍用卡車猛撞路樹 車頭嚴重毀損、2士官受傷送醫

紀念黃百韜殉國 賴總統：該緬懷為國奮戰的國軍而非共諜

相關新聞

馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟是花光薪水+積蓄抖內直播主

陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，疑因上網被色誘，把薪水與積蓄全都拿去抖內直播主，積欠地下錢莊不少債務，孫男為籌錢花用...

律師勾結旅行社助陸籍人士來台 檢方搜索約談5人到案

移民署接獲檢舉，指維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，涉成立「維鐸移民顧問公司」，找來昀倡公司負責人賴玉堂配合簽假契約，透過旅...

高雄某家長會長吸金20億潛逃 專家憂台灣跨國追查能力有限

高雄教育界爆出吸金風暴，某學校家長會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，觸手伸向醫界、企業...

女律師被控參與假寶石投資詐團 受害婦：合約上有何女名字

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫、王兩男所指揮玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑...

沈伯洋告傅崐萁開庭 律師指傅拿民眾陳情書印訴狀恐洩露個資

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，沈伯洋不滿提民事訴訟求償100萬元...

國軍再爆共諜案！馬防部陸軍中士洩漏作戰計畫 起訴求刑12年

陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，被綽號「百威」等人吸收為共諜，交付馬防部作戰計畫等機密資料給對方運用，再收受虛擬貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。