律師勾結旅行社助陸籍人士來台 檢方搜索約談5人到案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

移民署接獲檢舉，指維鐸國際法律事務所律師陳振瑋，涉成立「維鐸移民顧問公司」，找來昀倡公司負責人賴玉堂配合簽假契約，透過旅行社借由商務履約名義，協助3名陸籍人士來台，恐有國安疑慮；新北專勤隊今搜索10處地點，約談陳振瑋與助理陳宏宇共5人到案，詢後依違反兩岸人民關係條例移送台北地檢署複訊。

據調查，陳振瑋在台北市忠孝東路律師事務所樓上，分別開設「維鐸移民顧問公司」、「維鐸資產整合公司」，私下疑與賴玉堂、胞妹賴榆秀配合，藉由偽造在職證明、不實行程等手法，讓陸籍人士來台，過程中也找嘉仁旅行社業者李美娟幫忙代辦事務。李美娟訊後以30萬元交保。

調查顯示，陳振瑋在2023至2024年間，以商務履約名義協助3名陸籍人士入境，按件收費獲取利益，3名陸籍人士目前都已返回大陸，不知來台用意為何。北檢檢察官葉詠嫻今天指揮新北專勤隊搜索，擴大清查陳振瑋有無協助其他人入境，以及利潤如何分配。

律師陳振瑋涉以假商務履約名義協助陸籍人士來台，今天被檢方搜索約談到案。記者張宏業／攝影
律師陳振瑋涉以假商務履約名義協助陸籍人士來台，今天被檢方搜索約談到案。記者張宏業／攝影
昀倡公司負責人賴玉堂（中）遭檢方約談。記者張宏業／攝影
昀倡公司負責人賴玉堂（中）遭檢方約談。記者張宏業／攝影

