女律師被控參與假寶石投資詐團 受害婦：合約上有何女名字

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南何姓女律師被控擔任詐欺集團法律顧問，自去年8月間參與莫、王兩男所指揮玉石假買賣投資集團，被害人將所購得翡翠或玉石送鑑定後，發現石英染色或灌膠才發現受騙，台南地院今下午開庭。丁姓婦人被騙600萬專程南下作證，指合約上頭有何女名字，還打過電話給何女。

據統計，本案被害人數達10餘人，詐騙金額逾860萬元。南檢9月底依涉詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴何女等3人，其中，何女被訴涉參與犯罪組織、三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、洗錢、非公務員洩漏因業務知悉國防以外秘密等罪嫌，具體求刑8年，併科500萬元罰金。何女則否認全部犯行。

丁姓婦人在兒子陪同下拄著助行器作證，檢方依其警詢筆錄稱被騙5次、交款5次，她表示，應該是6次；去年10月到其住處收錢，她交給對方134萬元，即是自稱學生的王姓男子，她見過他4次，認得出來，王收過她4次錢。

她表示，經臉書向2個直播主購買寶石，只記得一個叫「風華絕代」，她以為是真的，等到寶石一到手，一看材料就是假的，也曾給珠寶行看過，指不是寶石，她甚至氣的把它給砸碎了。

她指出，合約上寫著何女的名字，她為此還打電話給何女，質問「你還在擔保嗎？」，但對方回應「不再管珠寶的事了」。她確認是她親自簽名的外，還指6次合約上面都有何女的名字。

然而，檢方出示相關合約，只有一張上頭有何女的名字，「絕對不止」她說，與何女非親非故，為何要誣賴對方。

何女的律師詢問丁婦是否仔細看過合約內容，該合約書記載「何女為本所法律顧問，並不做擔保…」。丁婦說，很多事情不太記得了，但手機內都有紀錄，當時她得知被騙，不想看到相關紀錄，看到後都很痛苦，把所有紀錄都給刪了，然而，依現在科技可以還全其資料，她願意提供手機復原相關紀錄佐證。

她表示，她被騙600萬，當時警察問她是否提告，「不提告，提告有什麼用？」她回答。她強調，得知被騙後從憤怒到傷心，怎麼這麼老還要被騙。

台南地院今下午開庭，丁姓婦人專程南下作證，指合約上頭有何女名字，還打過電話給何女。圖／本報資料照
台南地院今下午開庭，丁姓婦人專程南下作證，指合約上頭有何女名字，還打過電話給何女。圖／本報資料照

名字 提告 詐欺

