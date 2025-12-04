高雄某家長會長吸金20億潛逃 專家憂台灣跨國追查能力有限
高雄教育界爆出吸金風暴，某學校家長會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，觸手伸向醫界、企業界，不少人受騙，吸金初估逾20億元，檢方雖已銀行法偵辦，但邱女已出境失聯。專家表示，銀行法刑度有限、難全面嚇阻，經常重罪輕判，台灣未全面建立針對詐欺吸金犯的國際追緝機制。
邱姓女子涉吸金超過20億元，被檢方依違反銀行法偵辦，邱女以高利、固定報酬方式向不特定多數或反覆向特定人士募集資金，涉銀行法第29條、第29-1條「未經許可從事吸收存款或辦理放款業務」，可處5年以上、10年以下有期徒刑，併科1千萬至5千萬元罰金。管理學博士范振家表示，銀行法確實能處罰非法吸金，但刑度有限、難全面嚇阻。
范振家表示，銀行法刑度在台灣屬較高階層的經濟犯罪刑罰，表面上刑罰相當重，但其法主要處罰「非法吸金行為」本身，不等於能讓受害者拿回錢，也不等於司法會依最高刑度量刑，「實務上銀行法案件『重罪輕判』相當普遍！」若行為人若無前科、初犯，常獲減刑或緩刑，行為人若再「裝可憐」或主張無能力償還，更可被視為態度良好而獲輕判。
銀行法一大要件是「向不特定多數人募資」，范振家分析，犯嫌若辯稱是私人借貸或雙方認識，就恐不構成銀行法，轉以較輕的詐欺罪論處，實務上確是一大漏洞，「很多吸金案明明本質是龐氏騙局，但最後卻只被以『普通詐欺』處理」，且本案邱女已出境失聯，不起訴、不到庭，就無法進入審判，這也是台灣常見經濟犯潛逃後10年未到案的情況。
「台灣未全面建立針對詐欺與吸金犯的國際追緝機制！」范振家表示，行政院雖高喊打詐國家隊，但跨國追查能力仍有限。此案中，檢方除能以銀行法，也能以詐欺罪、加重詐欺罪、洗錢防制法等偵辦，但相比之下，詐欺罪刑期較輕，除非涉及大量、反覆、組織化詐騙，否則實務可能僅判3、4年，再因認定「非暴力犯、初犯」處緩刑或易科罰金。
范振家強調，台灣對非法吸金的控管長期存在漏洞，本案只是再次揭露，銀行法法定刑度很高，但實務量刑偏低，導致社會信任圈易受利用，管理制度缺乏預警，犯嫌逃亡後追訴力薄弱，本案金額巨大、受害者層級高，仍可能成為「輕判案件」，這是最值得警醒、最令人無奈之處，也是台灣社會普遍最不滿的部分。
