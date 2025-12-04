沈伯洋告傅崐萁開庭 律師指傅拿民眾陳情書印訴狀恐洩露個資

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，沈伯洋不滿提民事訴訟求償100萬元，並要求負擔在更生日報刊登勝訴啟事的費用。台北地方法院今開庭，沈伯洋委任律師向法官表示，傅崐萁以民眾陳情書背面來印答辯狀，不僅頁數與法院的版本不同，也有讓個資外洩的疑慮。

傅崐萁訴訟代理人、立法院法制局前局長陳清雲先前向法院聲請調查台北市議員侯漢廷、新北市議員林國春等人告發沈伯洋違反國安法的案件；法院發函台北地檢署詢問，北檢回函指出「未受理」侯漢廷等人告發的案件。

沈伯洋訴訟代理人陳敬人表示，依北檢回函足徵傅崐萁言論並非事實，至多僅是「人云亦云」的轉述，並沒有合理查證。陳清雲則反駁，傅崐萁有合理查證，並提出相關新聞報導，認為沈伯洋有自己承認收受國外資金資助，美國在台協會（AIT）也有證實。

法官則當庭整理傅崐萁提出的媒體報導，其中提及沈伯洋主持的台灣民主實驗室接受開放社會基金會資助4425萬元、AIT證實資助沈伯洋主持的黑熊學院、趙少康及侯漢廷爆料沈伯洋相關組織接受5700萬元資金，包括台灣民主實驗室美金135萬元、台灣人權促進會美金4萬元、環境法律人協會美金5萬元等。

陳敬人指出，沈伯洋確實曾是台灣民主實驗室、黑熊學院主持人，兩個團體是否有接受資助，得再和當事人確認，至於沈伯洋是否為台權會副理事長、環境法律人協會理事，也得再行確認後陳報。

陳敬人說，對於報導形式真正不爭執，且依報導無法得出「沈伯洋收受國外資金4800億（萬）在做顛覆活動」等結論，另沈伯洋「個人」絕對沒有接受資助，但傅崐萁言論卻直指沈伯洋個人收錢。

另外，陳敬人也向法院指出，傅崐萁可能因為環保，寄來的訴狀皆是單面列印，背面是民眾陳情書或是廣告宣傳單等，除不方便對頁數之外，也洩漏大量民眾個資；法官則要求陳清雲之後以雙面空白紙列印，還說「買一包應該不會很貴吧」。