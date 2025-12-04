聽新聞
國軍再爆共諜案！馬防部陸軍中士洩漏作戰計畫 起訴求刑12年
陸軍馬防部前孫姓中士擔任運輸士期間，被綽號「百威」等人吸收為共諜，交付馬防部作戰計畫等機密資料給對方運用，再收受虛擬貨幣或現金共6萬元為報酬，台灣高檢署今依違反國安法、國家機密保護法、刑法洩漏交付國防秘密罪、陸海空軍刑法等罪起訴孫男，求處重刑12年。
檢方痛批，孫男審是軍職人員，與國家具有信賴關係，對國家負有忠誠義務，理應具備敵我意識及保密防諜觀念，僅為貪圖區區數萬元洩漏交付國家機密及軍事機密予他人，罔顧國家安全，建請法院從重量處有期徒刑12年。
起訴指出，孫男2022年11、12月擔任馬防部中士運輸士期間，因積欠債務與貸款無力償還，約定以現金或虛擬貨幣為報酬，用手機拍攝馬防部的軍事作戰計畫、再用訊軟體傳送給「百威」、「雲哥」、「JACK JACK」等人，從中獲取新台幣及虛擬貨幣共計6萬元報酬。
案經高檢署指揮馬祖憲兵隊及國防部軍事安全總隊偵辦，孫男偵查期間被搜索約談到案，檢方聲請羈押獲准，今起訴後移審高等法院裁定續押。
