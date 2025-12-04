太子集團在台洗錢…金流疑進滿堂紅旗下公司戶 檢借提在押董座

太子集團（Prince Group）涉在台洗錢、賭博，台北地檢署追查集團以OBU帳戶轉贓款至台灣繳豪宅貸款外，疑有部分金流流入日前被搜索的麻辣火鍋「滿堂紅」旗下公司帳戶。檢方今借提在押的滿堂紅女老闆蔡閔如，及提訊尼爾創新財務副總鄭巧枚，釐清金流。

知名連鎖麻辣火鍋店「滿堂紅」原有多家分店，但去年起陸續收攤，今年僅剩1家加盟店，滿堂紅女董座蔡閔如疑似為了解決財務困境，涉偽開發票營造交易假象，協助詐騙集團洗錢，疑有1億元的鉅額贓款流進旗下9間公司登記的銀行帳戶，從中賺取上千萬元「手續費」蔡閔如今年11月間被依詐欺、洗錢等罪羈押獲准。

台北地檢署追查，尼爾公司林揚茂疑似是OBU帳戶總管，太子集團利用境外公司在台開設OBU帳戶，轉匯贓款至位於台灣的天旭、尼爾公司，繳納「和平大苑」豪宅貸款等費用，部分贓款層層轉到其他國家洗錢；近日再查出部分金流疑轉入滿堂紅旗下公司帳戶。

偵辦太子集團案的專案小組分析龐大金流，發現層層轉帳的金流，疑流進滿堂紅旗下公司帳戶。檢察官為釐清金流，今借提羈押禁見的蔡閔如釐清是否涉太子集團洗錢案，也同步提訊尼爾創新財務副總鄭巧枚追查金流流向。